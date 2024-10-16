Что произойдет с организмом, если есть тыкву каждый день 2 16.10.2024, 13:48

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Диетологи рассказали подробности.

По словам дипломированных диетологов, существует пять основных способов, которыми ежедневное употребление тыквы может повлиять на здоровье, пишет УНИАН.

Полезна ли тыква?

Диетолог Шери Нельсон сказала, что тыква полна питательных веществ, которые приносят пользу организму. «Она богата витаминами, такими как A, C, E и несколькими витаминами группы B, а также содержит минералы, такие как калий, магний и марганец. Тыква также является хорошим источником пищевых волокон, которые поддерживают пищеварение», - объяснила она.

В дополнение к этим питательным веществам, тыква также богата антиоксидантами, включая бета-каротин, которые помогают защитить организм от свободных радикалов и снижают окислительный стресс. Это, по ее словам, может помочь защититься от хронических заболеваний.

Диетолог Дженнифер Хаус добавила, что употребление семян также полезно. «Всего одна унция семян тыквы содержит 9 граммов белка, 2 грамма клетчатки и 40% суточной потребности в магнии», - рассказала она.

И Хаус и Нельсон отметили, что совершенно безопасно, и даже полезно, есть тыкву каждый день.

5 способов, которыми употребление тыквы каждый день может повлиять на организм

1. Улучшается пищеварение

Диетолог Серена Бенали отметила, что если начать есть тыкву каждый день, то сразу же улучшиться пищеварение. Это, по ее словам, связано с тем, что тыква содержит клетчатку, которая помогает предотвратить запор.

2. Укрепление имунной системы

«Регулярное употребление тыквы укрепляет иммунную систему, повышая способность организма бороться с инфекциями», - сказала Нельсон. Хаус добавила, что антиоксиданты в тыкве также помогают поддерживать иммунную систему. «Витамин С и витамин А, которые содержатся в мякоти тыквы, могут поддерживать здоровую иммунную систему», - уточнила она.

3. Энергия и настроение станут стабильными

Если вы испытываете подъемы и спады уровня энергии или настроения в течение дня, включение тыквы в рацион может помочь чувствовать себя более стабильно.

4. Поддержка здоровья глаз

Хаус отметила, что тыква содержит лютеин и зеаксантин, два питательных вещества, которые имеют решающее значение для здоровья глаз. «Лютеин и зеаксантин в тыкве могут предотвратить катаракту и возрастную дегенерацию желтого пятна, поддерживая здоровье глаз», - сказала специалист. Так что если вы хотите сохранить здоровье глаз с возрастом, включение тыквы в рацион - отличный способ сделать это.

5. Снжение риска хронических заболеваний

Поскольку тыква так богата питательными веществами и антиоксидантами, все три диетолога утверждают, что ее регулярное употребление может помочь снизить риск хронических заболеваний, включая болезнь Альцгеймера, болезни сердца и некоторые виды рака. «Длительное употребление тыквы обеспечивает противовоспалительные антиоксиданты, такие как бета-каротин, которые могут защитить организм от рака, болезней сердца и диабета», - отметила Хаус, добавляя, что это питательное вещество также связано со снижением риска болезни Альцгеймера.

Если у вас высокое кровяное давление, Хаус посоветовала готовить еду с маслом семян тыквы или прием добавок с маслом семян тыквы. Кроме того, Нельсон отметила, что клетчатка и калий в тыкве также полезны для контроля уровня холестерина и артериального давления.

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