Где в Беларуси чаще всего женятся, а где — разводятся 7 17.10.2024, 9:53

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B прошлом году зафиксировано почти 34 тысячи разводов.

В 2023 году в Беларуси было 56 тыс. браков и почти 34 тыс. разводов. За пять лет количество свадеб сократилось на 6,7 тыс., а разводов — на 508, сообщает Белстат.

Для сравнения: в 2019 году браков было 62,7 тыс., а разводов — почти 34,5 тыс.

В 2023 году на 1 тыс. браков приходилось 606 разводов, а в 2019-м — 549.

В пересчете на 1 тыс. белорусов чаще всего в брак вступали в прошлом году в Минске. Здесь 6,9 свадьбы на 1 тыс. человек. Реже всего — в Гродненской области. Там — 5,5 на 1 тыс. населения.

А вот чаще всего в прошлом году разводились в Могилевской области. Здесь четыре развода на 1 тыс. человек. Реже всего разводятся в Брестской области — 3,2 на 1 тыс. белорусов.

В Минске зафиксировали 3,8 развода на 1 тыс. человек.

В среднем в Беларуси женщины вступают в первый брак в 26,5 года, а мужчины — в 28,8.

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