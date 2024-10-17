С начала года в Беларуси увеличилось количество банкротств

С начала года в Беларуси увеличилось количество банкротств2
- 17.10.2024, 16:04
Почти 97% касаются частного бизнеса.
В начале октября 2024 года в производстве экономических судов Беларуси находилось 371 дело, связанное с процедурой банкротства. В январе их было на 72 меньше, сообщает пресс-служба Верховного суда.
Почти 97% (362 дела) касаются частного бизнеса. На начало 2024 года в производстве экономических судов находилось 299 дел, из них 252 — в отношении частных юрлиц и ИП.
Больше всего дел о банкротстве — в Минске (173). А меньше всего — в Витебской области (18).
Так, 29 дел рассматриваются в отношении предприятий с долей госсобственности, которые значимы для экономики и социальный сферы страны. Среди них, например, Брестский комбинат строительных материалов, Телеханский завод столярных изделий, Гомельский жировой комбинат, «АМИПАК», «Ремид» и т. д.
При этом в отношении Брестского комбината строительных материалов принято решение о ликвидации до 20 ноября 2024 года. В отношении Телеханского завода столярных изделий — продлить сроки санации до 14 февраля 2025 года.