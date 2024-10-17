С начала года в Беларуси увеличилось количество банкротств 2 17.10.2024, 16:04

Почти 97% касаются частного бизнеса.

В начале октября 2024 года в производстве экономических судов Беларуси находилось 371 дело, связанное с процедурой банкротства. В январе их было на 72 меньше, сообщает пресс-служба Верховного суда.

Почти 97% (362 дела) касаются частного бизнеса. На начало 2024 года в производстве экономических судов находилось 299 дел, из них 252 — в отношении частных юрлиц и ИП.

Больше всего дел о банкротстве — в Минске (173). А меньше всего — в Витебской области (18).

Так, 29 дел рассматриваются в отношении предприятий с долей госсобственности, которые значимы для экономики и социальный сферы страны. Среди них, например, Брестский комбинат строительных материалов, Телеханский завод столярных изделий, Гомельский жировой комбинат, «АМИПАК», «Ремид» и т. д.

При этом в отношении Брестского комбината строительных материалов принято решение о ликвидации до 20 ноября 2024 года. В отношении Телеханского завода столярных изделий — продлить сроки санации до 14 февраля 2025 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com