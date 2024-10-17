Зеленский — Трампу: Украина или вступит в НАТО, или будет иметь ядерное оружие

Зеленский — Трампу: Украина или вступит в НАТО, или будет иметь ядерное оружие4
- 17.10.2024, 17:08
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Украинский президент рассказал о разговоре с американским политиком.
Ради собственной безопасности Украина или должна стать членом НАТО, или должна иметь ядерное оружие. Об этом президент Украины Владимир Зеленский говорил с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом во время их встречи в сентябре, пишет unian.net.
Так, выступая сегодня на пресс-конференции в Брюсселе, Зеленский рассказал как говорил с Дональдом Трампом о НАТО на примере Будапештского меморандума, когда Украина отказалась от ядерного оружия.
«Мне кажется, что это понятный пример. Украина имела Будапештский меморандум. Там были ядерные государства. Крупнейшие государства в мире, которые имеют влияние, имеют ядерное оружие. Среди этих, безусловно, были Соединенные Штаты Америки, Китай, Россия, Франция. Безусловные крупные игроки, которые имеют ядерный потенциал», - сказал Зеленский.
Президент напомнил, что условием для Украины было отдать очень большой объем ядерного оружия и получить от стран, которые присоединились к Будапештскому меморандуму, гарантии территориальной целостности и суверенитета независимой Украины в международно признанных границах на 1991 год.
«Вот что было в документе. И если Россия нарушила этот документ, хотя она была гарантером этого меморандума, то как можно верить в этот документ и как можно верить всем партнерам, которые гарантировали сохранение нашей территориальной целостности и суверенитета? А ответ очень прост: работает ли это? Нет, этот документ не работает! Работают ли договоренности других крупных партнеров с Россией? Нет, не работают! То есть, это не только были договоренности Украины с Россией, а Украины со всеми партнерами. Значит, что все эти договоренности не сработали», - сказал Зеленский.