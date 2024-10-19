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СМИ: Российская ПВО подожгла Брянск

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  • 19.10.2024, 8:04
  • 17,600
СМИ: Российская ПВО подожгла Брянск

В городе бушует пожар.

В Брянской области РФ пожаловались на атаку украинских дронов в ночь на 19 октября. В частности, громкие взрывы слышали жители Брянска, они также писали в соцсетях о «вспышке», которую наблюдали, передает «Обозреватель».

В СМИ появилась информация о пожаре на одном из заводов в Брянске, который мог быть следствием работы российской ПВО.

В течение «взрывной ночи» жители Брянска выкладывали в сеть фото с заревом и дымом, которые появились после мощных взрывов.

Успокоить напуганных заревом и взрывами россиян попытался губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Уважаемые земляки! Наши защитники отражают попытку атаки с применением БпЛА по территории Брянской области. Подразделения ПВО министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей. Просьба соблюдать необходимые меры безопасности!» – написал он в 04:46.

Чуть позже Богомаз попытался объяснить пожар, вспыхнувший во время атаки. По его версии, все дело в «падении обломков на чердак нежилого здания».

А в соцсетях и СМИ тем временем появилась другая версия произошедшего. Утверждается, что «в Брянске ПВО отработало по заводу».

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