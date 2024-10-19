СМИ: Российская ПВО подожгла Брянск

СМИ: Российская ПВО подожгла Брянск4
- 19.10.2024, 8:04
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В городе бушует пожар.
В Брянской области РФ пожаловались на атаку украинских дронов в ночь на 19 октября. В частности, громкие взрывы слышали жители Брянска, они также писали в соцсетях о «вспышке», которую наблюдали, передает «Обозреватель».
В СМИ появилась информация о пожаре на одном из заводов в Брянске, который мог быть следствием работы российской ПВО.
В течение «взрывной ночи» жители Брянска выкладывали в сеть фото с заревом и дымом, которые появились после мощных взрывов.
Успокоить напуганных заревом и взрывами россиян попытался губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Уважаемые земляки! Наши защитники отражают попытку атаки с применением БпЛА по территории Брянской области. Подразделения ПВО министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей. Просьба соблюдать необходимые меры безопасности!» – написал он в 04:46.
Чуть позже Богомаз попытался объяснить пожар, вспыхнувший во время атаки. По его версии, все дело в «падении обломков на чердак нежилого здания».
А в соцсетях и СМИ тем временем появилась другая версия произошедшего. Утверждается, что «в Брянске ПВО отработало по заводу».