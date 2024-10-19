«Кремний» горит, это просто какой-то караул» 2 19.10.2024, 10:39

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Удар собственной ПВО по заводу в Брянсе вызвал шок у россиян.

В российском Брянске после атаки дронами вспыхнул пожар.

Фото пожара опубликовали в телеграм-каналах ориентировочно в 4:47 19 октября.

«В Брянске, ПВО отработала по заводу»,

– сообщили в телеграм-канале Exilenova+.

Россияне в своих телеграм-каналах написали, что громко им в Советском районе. Другие жители Брянщины поспешили заверить, что не только там слышны взрывы.

«Брянск... Горит завод «Кремний».... это просто какой-то караул», – пожаловались россияне в сети.

Из открытых данных известно, что завод «Кремний» является одним из крупнейших предприятий микроэлектроники России, на котором работает более 1,7 тысячи человек. Там производят:

полупроводниковые приборы,

интегральные микросхемы,

силовые модули.

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