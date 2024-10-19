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Forbes: Украинский боец ярко уничтожил российский танк из Javelin

  • 19.10.2024, 11:43
Forbes: Украинский боец ярко уничтожил российский танк из Javelin

Танк начал гореть изнутри и взорвался.

Боец 79-ой десантно-штурмовой бригады ВСУ подбил из Javelin российский танк, что является очень сложной задачей. В результате в боевых действиях никогда не будет участвовать не только танк, но и его экипаж.

Издание Forbes пишет, что одинокий российский танк, оснащенный противоснарядной броней и передней минной кареткой, приблизился к украинским десантникам, именно тогда боец выпустили противотанковую ракету Javelin американского производства.

50-фунтовая Javelin с инфракрасным наведением - одна из лучших противотанковых ракет в мире. А ракетчики из 79-й десантно-штурмовой бригады - одни из самых опытных стрелков Javelin в мире.

Подбитый российский танк начал гореть изнутри. Все три члена экипажа спаслись, на одном из них загорелась одежда. Не сгоревшие танкисты пытались потушить огонь, охвативший товарища, но в этот момент танк взорвался.

Выйти на позицию для точного выстрела из Javelin - тяжелая и опасная работа.

Противотанковые команды должны затаиться, терпеливо отслеживать цели на расстоянии до полутора километров, выпустить ракету, а затем быстро уйти с позиций.

«Если после первого пуска противник обнаружит вас, он бросит на вас все силы», - объяснил боец 79-й штурмовой бригады.

Украинские штурмовики направляют в противотанковые группы самых агрессивных солдат. Они могут уничтожить ошеломляющее количество техники. Ракетчик 79-й штурмовой бригады по прозвищу Гагауз уничтожил 40 российских машин за 18 месяцев, начиная с 2022 года. Другой стрелок из Javelin бригады, младший сержант Андрей Х., подбил четыре машины в ходе одного боя в январе.

Подбить всего один танк не так впечатляюще, но для защитников восточной Украины даже маленькие победы предпочтительнее, чем поражение и отступление.

Стоит отметить, что 24 июля украинская 79-я десантно-штурмовая бригада, удерживающая оборону у города Кураховка, отразила одну из крупнейших российских атак в этом году - массовое нападение 11 танков, 45 боевых машин пехоты, боевой машины поддержки танков БМП-Т и 12 мотоциклов с экипажами.

Устанавливая мины, запуская беспилотники, нанося артиллерийские удары и выпуская противотанковые ракеты, 79-я десантно-штурмовая бригада уничтожила шесть танков, семь боевых машин и все 12 мотоциклов. Бригада насчитала 40 убитых россиян и 37 раненых.

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