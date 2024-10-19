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В Польше родились четыре очень редких суматранских тигренка

  • 19.10.2024, 14:55
В Польше родились четыре очень редких суматранских тигренка

Это почти феномен.

Во Вроцлавском зоопарке в Польше родились четыре суматранских тигренка – три самца и одна самка. Их вид вымирает.

«Рождение четырех особей – это почти феномен. В таких многочисленных пометах часто не все котята доживают до взрослого возраста. Поэтому тем более радостно, что тигрята развиваются здоровыми, активными, хотят есть и играть друг с другом и со своими родителями», – сообщает зоопарк. Там отметили, что отец тигрят был с ними с самого начала, что для тигра редкость.

Детеныши родились еще в июле, но зоопарк решил не сообщать об этом, пока они не окрепнут и не пройдут вакцинацию, передает ABC News. Имена тигрятам пока не дали – зоопарк подумывает предоставить эту возможность посетителям.

В дикой природе осталось всего около 400 особей суматранского тигра. Вид находится на грани полного исчезновения по вине человека. Ареал обитания тигров существенно сократился из-за расширения пальмовых плантаций, а на самих животных охотятся браконьеры – в том числе ради вина из тигровых костей (богатые китайцы верят, что оно наделит их чертами тигра).

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