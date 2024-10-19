Задержаны несколько актеров Республиканского театра белорусской драматургии 19.10.2024, 15:11

Известны фамилии как минимум трех из них.

Задержаны как минимум трое актеров Республиканского театра белорусской драматургии (РТБД). Причины выясняются, сообщает правозащитный центр «Весна».

Правозащитники получили данные о задержании ряда актеров Республиканского театра белорусской драматургии — одного из самых популярных в стране.

Им известны фамилии как минимум трех задержанных, информация о других людях проверяется.

Также выясняются причины и подробности произошедшего.

Ранее стало известно об увольнении Светланы Карюкиной с поста директора Республиканского театра белорусской драматургии. Это произошло еще в июле этого года. Подтверждением этого стали изменения на сайте театра. Фамилия и портрет Карюкиной исчезли оттуда.

В последнее время РТБД оставался одним из самых популярных белорусских коллективов. Однако репрессии не обошли стороной и его.

Осенью 2020 года РТБД покинули актеры Николай Стонька и Андрей Новик. Первый сделал это в знак протеста против цензуры. Второй — «в знак солидарности с бастующими и уволенными». В мае 2021 года из страны уехал Илья Ясинский. В 2020-м он участвовал в протестных маршах. Во время одного из них его задержали и сломали позвонки. В конце декабря 2021 года уволили художественного руководителя театра Александра Гарцуева. Он возглавлял РТБД с 2012 года.

В марте — начале апреля 2022 года из театра ушли или были уволены четыре актера: Елена Боярова, Мария Петрович, Марина Здоронкова и Максим Шишко. Последнего 27 февраля задерживали на антивоенной демонстрации.

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