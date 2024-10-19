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Задержаны несколько актеров Республиканского театра белорусской драматургии

  • 19.10.2024, 15:11
Задержаны несколько актеров Республиканского театра белорусской драматургии

Известны фамилии как минимум трех из них.

Задержаны как минимум трое актеров Республиканского театра белорусской драматургии (РТБД). Причины выясняются, сообщает правозащитный центр «Весна».

Правозащитники получили данные о задержании ряда актеров Республиканского театра белорусской драматургии — одного из самых популярных в стране.

Им известны фамилии как минимум трех задержанных, информация о других людях проверяется.

Также выясняются причины и подробности произошедшего.

Ранее стало известно об увольнении Светланы Карюкиной с поста директора Республиканского театра белорусской драматургии. Это произошло еще в июле этого года. Подтверждением этого стали изменения на сайте театра. Фамилия и портрет Карюкиной исчезли оттуда.

В последнее время РТБД оставался одним из самых популярных белорусских коллективов. Однако репрессии не обошли стороной и его.

Осенью 2020 года РТБД покинули актеры Николай Стонька и Андрей Новик. Первый сделал это в знак протеста против цензуры. Второй — «в знак солидарности с бастующими и уволенными». В мае 2021 года из страны уехал Илья Ясинский. В 2020-м он участвовал в протестных маршах. Во время одного из них его задержали и сломали позвонки. В конце декабря 2021 года уволили художественного руководителя театра Александра Гарцуева. Он возглавлял РТБД с 2012 года.

В марте — начале апреля 2022 года из театра ушли или были уволены четыре актера: Елена Боярова, Мария Петрович, Марина Здоронкова и Максим Шишко. Последнего 27 февраля задерживали на антивоенной демонстрации.

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