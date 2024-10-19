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Простая задачка про теплоходы озадачила Сеть

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  • 19.10.2024, 16:07
  • 1,744
Простая задачка про теплоходы озадачила Сеть

А вы сумеете решить без подсказок?

В Сеть попала простая задачка про теплоходы:

«В порту пришвартовались 4 теплохода. В полдень 2 января они одновременно покинули порт. Известно, что первый теплоход возвращается в этот порт через каждые 4 недели, второй — через каждые 8 недель, третий — через 12 недель, а четвёртый — через 16 недель.

Когда в первый раз теплоходы снова сойдутся все вместе в этом порту?»

Напишите свой ответ в комментариях.

Решение можно узнать здесь.

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