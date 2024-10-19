Простая задачка про теплоходы озадачила Сеть

Простая задачка про теплоходы озадачила Сеть7
- 19.10.2024, 16:07
- 1,744
А вы сумеете решить без подсказок?
В Сеть попала простая задачка про теплоходы:
«В порту пришвартовались 4 теплохода. В полдень 2 января они одновременно покинули порт. Известно, что первый теплоход возвращается в этот порт через каждые 4 недели, второй — через каждые 8 недель, третий — через 12 недель, а четвёртый — через 16 недель.
Когда в первый раз теплоходы снова сойдутся все вместе в этом порту?»
Напишите свой ответ в комментариях.
Решение можно узнать здесь.