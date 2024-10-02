В Минске появился первый в стране «бульбамат»2
- 2.10.2024, 8:46
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Что это и как работает?
Первый в стране автомат, который «меняет деньги на жареную картошку фри», появился на улице Маяковского в Минске, пишет Koko.by.
Аппарат, который в народе прозвали «бульбаматом», установили у дверей суши-бара «Фиш Фуд». Здесь можно приобрести два размера картошки фри по цене от 4 до 6 рублей. Оплата только картой.
«Среднее время приготовления одной порции картошки от 4 до 6 минут. Сбоку знающие люди сказали, что за эти деньги чуть позже научат «бульбамат» и соус выдавать», — сообщил Koko.by, предложив установить такие же аппараты в парки, детские центры «и в заведения, где так и не научились правильно жарить картошку фри».