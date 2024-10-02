Ракетная программа Ирана потерпела фиаско 2.10.2024, 15:12

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Атака на Израиль обнажила ее провал.

Аналитики считают, что массированная атака Ирана на Израиль была провальной. Она засвидетельствовала фиаско ракетной программы Тегерана.

Об этом сообщает профильное издание Defense Express.

Согласно данным армии обороны Израиля, Иран 1 октября выпустил по территории Израиля 181 баллистическую ракету. Во время предыдущей массированной атаки Иран атаковал Израиль 130 дронами-камикадзе, 30 крылатыми и 120 баллистическими ракетами. «Шахеды» летели около шести часов, поэтому атака не была неожиданностью для ЦАХАЛа.

В этот раз атака длилась около 30 минут, ракеты были запущены волнами. Опубликованные в сети видео создавали впечатление, что Иран проломил противовоздушную оборону Израиля, но это оказалось не так.

Israel's air defence completely failed tonight. pic.twitter.com/H06TKJKVHF — Clash Report (@clashreport) October 1, 2024

По официальным заявлениям Израиля, в результате удара два человека получили ранения, один человек погиб. Это был палестинец в Секторе Газа, и его гибель связана не со взрывом. Мужчина вышел из укрытия до отбоя тревоги, и на него упала часть перехваченной иранской ракеты.

Еще одна иранская ракета ударила по школе в городе Гадере в центральной части Израиля, другая приземлилась в 400 метрах от штаб-квартиры израильской разведслужбы «Моссад».

Другие последствия атаки - это выбитые стекла, воронки на дорогах, засыпанные землей авто.

Аналитики издания отмечают, что противоракетная оборона Израиля могла пропустить иранские ракеты, учитывая их количество. За перехват баллистики отвечают системы Arrow-3 или «Праща Давида». Известный «Железный купол» не предназначен для сбивания баллистических ракет и может «дорабатывать» по обломкам.

«В то же время иранские ракеты продемонстрировали точность на уровне «куда-то в Израиль», а в лучшем случае в районе +/- 400 метров, если брать случай с упавшей рядом со штаб-квартирой «Моссада» ракетой», - отмечают в Defense Express.

Кроме того, у иранских ракет была небольшая боевая часть, которая к тому же взрывалась, когда уже «зарылась» в землю, что уменьшало и даже нивелировало ее разрушительную силу.

По мнению аналитиков, иранская атака показала провал всей ракетной программы Тегерана. Ракеты оказались хоть и дальнобойными, но неточными и маломощными.

«Очевидно, Иран запросит у РФ системы навигации для них, которые позволят нивелировать один из недостатков», - добавляют авторы.

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