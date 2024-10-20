В российской Казани закрыли аэропорт из-за атаки дронов

В российской Казани закрыли аэропорт из-за атаки дронов1
- 20.10.2024, 10:20
Введен план «Ковер».
В аэропорту российского города Казань ввели план «Ковер». Якобы из-за угрозы атаки беспилотников.
Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, с 6 утра в аэропорту Казани действуют ограничения в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. В результате, около 20 рейсов задержаны как на прилет, так и на вылет.
План «Ковер» объявляется органами ПВО в исключительных ситуациях, таких как непосредственная угроза атак беспилотников. Он означает немедленный запрет на любые полеты в воздушном пространстве радиусом 200 километров от определенного аэродрома.
При введении этого плана эвакуация гражданских лиц из аэропорта не предусмотрена.