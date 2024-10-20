The Telegraph: В Украине создали дрон, который может перехватывать «Шахеды» 1 20.10.2024, 22:15

Опубликованы первые фото.

Украина уже длительное время разрабатывает беспилотник, способный перехватывать российские беспилотники-камикадзе иранской разработки Shahed-136. Британская газета The Telegraph узнала первые подробности о том, каким будет украинский дрон-перехватчик.

Отмечается, что это будет управляемый беспилотник с видом от первого лица (FPV), который называется Sting. Он должен стать более дешевой заменой для зенитных ракет, которые порой приходится тратить для перехвата «Шахедов».

The Telegraph также впервые публикует фотографию нового дрона, разработанного украинской группой «Дикі шершні». Утверждается, что этот беспилотник способен летать со скоростью более 160 км в час и подниматься на высоту около 3 км.

«Sting - это классическая конструкция квадрокоптера с большим куполом, выступающим вверх из его центра, где установлена боеголовка и камера. Он будет пилотироваться с земли с помощью VR-очков, которые позволяют оператору точно видеть, куда он летит. Будущая разработка будет иметь систему наведения на цель с искусственным интеллектом, которая позволит пилоту наводиться на вражеские цели», - пишет The Telegraph.

Хотя Силы обороны уже некоторое время успешно уничтожают российские дроны-разведчики типа «Зала» и «Орлан» с помощью небольших FPV-дронов, Sting станет первым беспилотником, специально разработанным для борьбы именно с Shahed-136. Ежесуточно россияне выпускают от 30 до 80 этих дронов-камикадзе, и это стало проблемой для украинской ПВО.

По словам представителя «Диких шершней», средняя стоимость дрона-перехватчика Sting «в десятки раз ниже», чем у беспилотника Shahed. Это позволит сэкономить дефицитные зенитные ракеты.

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