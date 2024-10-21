Замминистра намекнул на глупость Лукашенко 21.10.2024, 9:45

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Диктатор абсолютно некомпетентен, когда говорит о «прощупывании нефти».

Часть скважин, которые в советские времена «пробурили и бросили», «экономически нецелесообразно разрабатывать».

Это следует из сообщения в эфире СТВ заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Виктора Галанова.

Именно об этих скважинах недавно упоминал Александр Лукашенко, когда заявил, что вместе с «Роснефтью» собирается «серьезно пощупать» территорию Гомельской области и «обязательно найти там нефть», вспоминает «Еврорадио».

Однако Галанов отмечает, что упомянутые скважины «имеют какие-то сложности в разработке» поэтому «сегодня преждевременно говорить о промышленной добыче нефти из них».

При этом замминистра говорит, что вместе со специалистами «Белоруснефти» будут обсуждать, как некоторые из таких скважин все же «поставить на промышленные рельсы». Ведь поручение Лукашенко нужно хотя бы частично выполнить. Как и задачу «максимально возможного увеличения добычи нефти».

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