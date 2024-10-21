СМИ раскрыли, куда Россия отправит войска КНДР 21.10.2024, 9:49

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Россияне на этом направлении активно валят лес.

Военнослужащих Северной Кореи могут отправить на фронт в Курскую область. Для них уже готовят древесину для блиндажей и окопов.

Об этом сообщает близкий к российским силовикам проект «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на собственные источники в военных кругах.

Отмечается, что на Курщине россияне в течение недели валят лес, чтобы корейцы получили материалы для оборудования позиций.

«Военнослужащих из Северной Кореи могут направить в Курскую область. По словам собеседников, солдаты ВС РФ «уже неделю валят лес на этом направлении к приезду гостей». Древесину заготавливают якобы для того, чтобы вновь прибывшие смогли самостоятельно оборудовать себе позиции и блиндажи», — отмечает проект.

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