СМИ раскрыли, куда Россия отправит войска КНДР
- 21.10.2024, 9:49
- 2,728
Россияне на этом направлении активно валят лес.
Военнослужащих Северной Кореи могут отправить на фронт в Курскую область. Для них уже готовят древесину для блиндажей и окопов.
Об этом сообщает близкий к российским силовикам проект «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на собственные источники в военных кругах.
Отмечается, что на Курщине россияне в течение недели валят лес, чтобы корейцы получили материалы для оборудования позиций.
«Военнослужащих из Северной Кореи могут направить в Курскую область. По словам собеседников, солдаты ВС РФ «уже неделю валят лес на этом направлении к приезду гостей». Древесину заготавливают якобы для того, чтобы вновь прибывшие смогли самостоятельно оборудовать себе позиции и блиндажи», — отмечает проект.