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Схема «Fake boss» добралась до белорусских медиков

  • 21.10.2024, 11:55
Схема «Fake boss» добралась до белорусских медиков

В Минздраве призвали коллег «быть бдительными».

Мошенничество по схеме «Fake boss», когда злоумышленники представляются начальниками своих жертв, чтобы выманить у них банковские данные, добралось до системы здравоохранения. В профильном ведомстве призвали коллег «быть бдительнее».

В Минздраве напомнили, что для реализации этой схемы преступники изучают чаты трудовых коллективов в мессенджерах, собирают информацию об организации и руководителях, создают учетные записи от их имени. Далее, с помощью фейкового аккаунта руководителя, они вступают в переписку с подчиненными и, используя доверие к начальнику, дают «определенные указания или разъяснения».

«Как показывает практика, чаще всего такой „руководитель“ сообщает о предстоящем разговоре с якобы сотрудниками правоохранительных, контролирующих и иных государственных органов, при этом просит сохранить конфиденциальность общения. Для убедительности преступники отправляют голосовые сообщения с голосом руководителя, созданные с помощью искусственного интеллекта, или вовсе осуществляют звонки», — предупредили в Минздраве.

В ведомстве отметили, что потенциальным жертвам для подтверждения полномочий могут прислать фотографию удостоверения или копии каких-либо служебных документов, не соответствующих действительности.

«В ходе такого общения злоумышленники склоняют потерпевшего к передаче реквизитов доступа к банковским счетам, перечислению денежных средств или передаче денег курьерам», — рассказали в Минздраве.

Как себя обезопасить:

• При поступлении сообщения или звонка от руководителя с подобным содержанием убедитесь в правильности названия аккаунта и номера телефона.

• Свяжитесь с начальником по городскому или мобильному телефону.

• Обратите внимание на наличие или отсутствие на экране переписки уведомлений «добавить» и «заблокировать». Это свидетельствует о наличие в ваших мобильных контактах данного человека.

• Сделайте паузу в общении и обсудите сложившуюся ситуацию с кем-то из знакомых или близких.

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