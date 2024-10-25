В Москве убита историк моды Раиса Кирсанова 1 25.10.2024, 20:35

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Раиса Кирсанова

Ей было 78 лет.

Искусствовед, специалист по истории моды и русского национального костюма Раиса Кирсанова убита в Москве. Ей было 78 лет. Ученая была известна публикациями книг и материалов в российских СМИ.

Об убийстве Кирсановой 24 октября сообщил телеграм-канал «Театрал». Из сообщения Следственного комитета следует, что преступление произошло еще 19 октября. По данным следствия, 39-летний подозреваемый пробрался в квартиру искусствоведа на северо-востоке Москвы и избил ее, от чего она скончалась в больнице.

Подозреваемый задержан. Издание msk1 утверждает, что он был пьян и пробрался в квартиру убитой случайно, а после нападения заснул на месте преступления. Возбуждено уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений и нарушении неприкосновенности жилища.

Кирсанова — автор ряда научных публикаций и восьми книг об истории костюма, в том числе русского театрального костюма и русской национальной одежды. Она окончила исторический факультет МГУ и с 1960-х работала в Музее искусств Востока, а затем Государственном институте искусствознания, преподавала в Институте им. Щукина.

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