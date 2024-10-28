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В оккупированном Бердянске взорвали железнодорожный мост 

  • 28.10.2024, 11:16
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В оккупированном Бердянске взорвали железнодорожный мост 

В городе прогремел громкий взрыв.

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области Украины вечером в воскресенье, 27 октября, взорвали железнодорожный мост.

Об этом сообщает Бердянская городская военная администрация в «Фейсбуке».

«Вчера вечером в Бердянске прогремел громкий взрыв, особенно слышно который был в микрорайоне Колония», — говорится в сообщении.

По предварительной информации МВА, был взорван железнодорожный мост между зданием Водоканала и автомойкой по Восточному проспекту.

«Ждем уточненную информацию», — добавили в администрации.

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