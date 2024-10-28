Украинские бойцы отразили российский штурм вблизи Шахтерска 28.10.2024, 17:37

На том отрезке сейчас идут очень динамичные боевые действия.

Украинские воины из 128-й ОГШБр отбили мощный вражеский штурм вблизи Шахтерска в Донецкой области.

Видеозапись с фрагментами боя с оккупантами опубликована в соцсетях.

«Отражение большого вражеского штурма в районе Шахтерска бойцами 128 ОГШБр. На том отрезке сейчас очень динамичные боевые действия. На этом коротком видео можно увидеть засаду на танк с РПГ, уже классические FPV-дроны и даже уничтожение украинским танком вражеского БТР вплотную», - отмечается в комментарии к видео.

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