Украинские бойцы отразили российский штурм вблизи Шахтерска
- 28.10.2024, 17:37
На том отрезке сейчас идут очень динамичные боевые действия.
Украинские воины из 128-й ОГШБр отбили мощный вражеский штурм вблизи Шахтерска в Донецкой области.
Видеозапись с фрагментами боя с оккупантами опубликована в соцсетях.
«Отражение большого вражеского штурма в районе Шахтерска бойцами 128 ОГШБр. На том отрезке сейчас очень динамичные боевые действия. На этом коротком видео можно увидеть засаду на танк с РПГ, уже классические FPV-дроны и даже уничтожение украинским танком вражеского БТР вплотную», - отмечается в комментарии к видео.