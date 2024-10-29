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На Беларусь надвигается циклон «Лидия»

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  • 29.10.2024, 12:59
На Беларусь надвигается циклон «Лидия»

Синоптики призвали ждать «ливни с крупой» и ветер до 72 км/ч.

Погода в Беларуси продолжает удивлять. Еще недавно численные модели прогноза обещали жителям апокалипсис в виде «мощного снега» и шторма, но потом изменили свое решение. Однако теперь на арену вышел новый сюрприз — циклон с красивым названием «Лидия», пишет «Телеграф». Чего от него ждать белорусам с 30 октября по 1 ноября?

Циклон «Лидия»

Как сообщили в телеграм-канале @nadvorie, в среду 30 октября «в наш регион выходит первый из череды Атлантических циклонов — «Лидия». И хотя сам циклон будет «далеко на севере», его атмосферные фронты «окажут влияние на погоду Беларуси».

Со ссылкой на численные модели прогноза, в тг-канале рассказали, что 30 октября наша страна «окажется в зоне тёплого фронта и теплом секторе циклона».

По северу Беларуси спрогнозировали дожди и тепло до +12..+15°. При этом пообещали, что «порывы юго-западного ветра будут достигать 10–13 м/с».

По данным @nadvorie, уже к вечеру 30 октября должен подойти холодный фронт.

«Минск, скорее всего он пройдёт часов в 17–18. Ливни, местами с крупой. Усиление и смена направления ветра на северо-западный, порывы до 16–18 м/с. Свежий ветер будет дуть всю первую половину ночи усиливаясь на севере и востоке страны до 20 м/с [72 км/ч]», — отметили в тг-канале.

Там полагают, что уже к утру 31 октября «всё должно стихнуть».

«Похолодает. Днём выше +10°», — резюмировали в @nadvorie.

Ветер до 65 км/час

В свою очередь синоптики Белгидромета объявили желтый уровень опасности на 30 октября из-за тумана и усиления ветра до 54-64 км/ч (15-18 м/с). Погоду в стране «будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы».

Метеорологи спрогнозировали «небольшие дожди» и температуру воздуха ночью +3..+9°С, днем +10..+16°С.

В четверг 31 октября, по словам синоптиков, будет «облачно с прояснениями», по стране пройдут кратковременные дожди

«Ветер западной четверти порывистый, ночью и утром местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит от +1°С по северу до +9°С по югу республики, днем +5..+12°С», — сообщили в Белгидромете.

В пятницу 1 ноября погоду должны формировать «атмосферные фронты от циклона, центр которого будет смещаться с юга Финляндии на Вологодскую область России». Снова дожди и порывистый ветер, местами сильный.

Температура воздуха ночью +2..+9°С, днем +7..+14°С.

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