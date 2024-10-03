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У Соловьева расстроились после захвата Угледара

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  • 3.10.2024, 9:10
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У Соловьева расстроились после захвата Угледара

Российские пропагандисты признали, что обманывают себя.

Кремлевский пропагандист Михаил Ходоренок обвинил российские СМИ в том, что они сильно преувеличивают успехи РФ в войне против Украины.

Ситуация на фронте сложная, и захват Угледара мало что решает для ВС РФ. Об этом он откровенно рассказал в программе пропагандиста Владимира Соловьева, передает «Диалог.UA».

Он заверил, боевой дух ВСУ остается на высоте, сдаваться или капитулировать перед агрессором украинцы не собираются.

«Мы себя обманываем некоторыми репортажами в том, что морально-психологическое состояние личного состава ВСУ неудовлетворительное… Но если бы обстановка развивалась именно таким образом, как в наших репортажах, мы давно бы были уже на левом берегу Днепра. А пока ситуация не такая», - заявил грустный пропагандист.

Он отметил, что Силы обороны Украины сохраняют свои резервы. Пока в войне не задействованы 14 бригад ВСУ, которые сильно пугают россиян.

«Эти 14 бригад еще не вводили в сражение. И вполне возможно, что в критический момент обстановки на фронте эти резервы будут задействованы. Еще шампанское открывать рано… Обстановка достаточно сложная. Противник не демонстрирует ничего, что бы говорило о его ослаблении», - заявил Ходоренок.

Соловьев, со своей стороны, решил предъявить претензии российскими генералам за неспособность вытеснить ВСУ из Курской области.

«Ну и, несмотря на заявления на начальном этапе о том, как быстро мы решим проблему в Курске, что-то пока я не вижу никакое быстро. И эти комментарии, которые были сделаны людьми с большими погонами, они как-то… сейчас к ним не возвращаются. А ситуация довольно сложная», - пожаловался пропагандист.

Ходоренок в ответ намекнул, что часть Курской области, вероятно, останется под контролем ВСУ до окончания войны и станет для Украины одним из «политических козырей при ведении переговоров».

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