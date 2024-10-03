Осужденной на 20 лет политзаключенной Ольге Майоровой добавили еще полтора года
- 3.10.2024, 10:49
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Вынесен новый приговор.
Стал известен новый приговор политзаключенной Ольге Майоровой. Об этом пишет правозащитный центр «Весна».
Ольга Майоров в 2022 году была осуждена по так называемому «делу Автуховича». Тогда ей было назначено наказание в 20 лет лишения свободы. Она обвинялась по пяти статьям УК. В суде свою «вину» Майорова не признала.
В марте этого года ее судили по ст. 411 УК о «злостном неповиновении законным требованиям администрации колонии». Как стало известно «Весне», ей было добавлено еще 1,5 года заключения.