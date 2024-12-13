Швейцария отказалась вводить налог для сверхбогатых 13.12.2024, 20:48

Чтобы не навредить репутации страны.

Правительство Швейцарии отклонило предложение о повышении налога на наследство для сверхбогатых людей из-за угрозы нанесения ущерба репутации страны и сокращения доходов бюджета. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Отказ правительства еще не означает, что налог не введут – это будут решать швейцарцы на референдуме, дату которого объявят позже. Но позиция правительства снижает шансы на введение налога.

Идея вести налог в 50% на наследства свыше 50 млн франков ($56 млн) для сбора средств на борьбу с изменением климата выдвинула политическая группа «Молодые социалисты». Они собрали 100 000 подписей, необходимые для проведения национального референдума.

В рамках швейцарской системы прямой демократии у правительства была возможность отклонить или поддержать это предложение. Правительство не поддержало, указав, что введение налога принесет больше убытков, чем прибыли.

Ссылаясь на расчеты налоговых органов, правительство заявило, что новый налог может принести более 4 млрд франков. Но при этом более трех четвертей потенциальных фискальных доходов будут потеряны, поскольку богатые люди покинут Швейцарию. Отъезд богатых также повлияет на другие налоги на доходы и имущество, что ухудшит положение государства.

«Эта инициатива может привести к сокращению доходов федерального правительства, особенно кантонов и муниципалитетов. Это также создаст неправильные стимулы для защиты климата», — цитирует агентство заявление правительства.

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