Washington Times: Затонувшая китайская субмарина оказалась очень необычной 4 3.10.2024, 11:22

3,950

Подводная лодка представляет собой экзотический гибрид.

Таинственная подводная лодка КНР, которая, очевидно, затонула на верфи в этом году, была первым представителем нового типа субмарин с гибридной «ядерно-обычной» силовой установкой. Об этом пишет Washington Times.

Как сообщает отчет аналитиков Пентагона, на который ссылается издание, субмарина использует небольшой ядерный реактор в дополнение к обычной силовой установке. По размерам новая подводная лодка является такой же, как и более ранние субмарины КНР.

Эксперты не знают, был ли реактор подводной лодки заправлен топливом. Военные и правительство Китая хранят молчание по поводу инцидента.

Напомним, в конце сентября стало известно, что Китай потерял свою самую новую подводную лодку. На место аварии прибыли большие плавучие краны, которые должны были поднять корабль.

СМИ называют субмарину Type 041 Zhou, однако соответствует ли это действительности - неизвестно. Эксперты также установили, что лодка получила Х-образную корму, которая призвана сделать ее более маневренной.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com