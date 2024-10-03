Белорусских школьников учат на операторов дронов

Белорусских школьников учат на операторов дронов3
- 3.10.2024, 11:29
Под видом «модного спорта».
Операторов дронов начали обучать в Беларуси на базе ДОСААФ — это преемник советской оборонно-спортивной организации. В основном, общество занималось организацией автошкол, обучая водителей, в том числе, для Вооруженных сил. А сейчас — и операторов беспилотников. Новое направление названо «секциями по дрон-рейсингу», пишет «Флагшток».
Как это происходит в Мозыре, показала газета райисполкома. Этот город стал первым в Гомельской области, где открыли такую секцию. Набрали туда школьников — сообщается, что учащихся старших классов познакомят с устройством дрона и научат им управлять, планируется, что лучшие ученики примут участие в соревнованиях по дрон-рейсингу.
Новое направление подано как развитие модного спорта, но в публикации упоминается и о том, что «кроме спортивной составляющей, развитие дрон-рейсинга позволит подготовить будущих операторов беспилотных летательных аппаратов как для Вооруженных Сил, так и для других сфер жизнедеятельности».
При этом несовершеннолетних участников секции в Мозыре одели в камуфляжную форму. Один из воспитанников на одном фото присутствует с патчем на правой руке, на следующем фото школьник уже без него. Вероятно, школьника попросили снять провокационною российскую военную символику.
Цель таких секций озвучил в сентябре председатель центрального совета ДОСААФ Беларуси генерал-майор Андрей Некрашевич. По его словам, «многие задачи в плане подготовки молодежи к службе в армии в ДОСААФ претворяют через детско-юношеский спорт», и уже к моменту призыва парни имеют практический опыт:
«По нашим расчетам, к 2026 году мы сможем полностью обеспечить силовые структуры операторами дронов».
А в начале годе этот же генерал сообщал о том, что в Беларуси появится 10 секций по обучению дрон-рейсингу на базе ДОСААФ, чтобы подготовить будущих операторов БпЛА «для Вооруженных Сил и других организаций». В следующем году в каждой области появится еще по два отделения дрон-рейсинга.
«Таким образом, мы сможем базово готовить около тысячи операторов ежегодно. Это отвечает нашей главной задаче — содействию армии», — заявлял генерал.
В Мозыре на открытие секции пришла целая делегация чиновников вместе с православным священником.