Белорусских школьников учат на операторов дронов 3 3.10.2024, 11:29

Под видом «модного спорта».

Операторов дронов начали обучать в Беларуси на базе ДОСААФ — это преемник советской оборонно-спортивной организации. В основном, общество занималось организацией автошкол, обучая водителей, в том числе, для Вооруженных сил. А сейчас — и операторов беспилотников. Новое направление названо «секциями по дрон-рейсингу», пишет «Флагшток».

Как это происходит в Мозыре, показала газета райисполкома. Этот город стал первым в Гомельской области, где открыли такую секцию. Набрали туда школьников — сообщается, что учащихся старших классов познакомят с устройством дрона и научат им управлять, планируется, что лучшие ученики примут участие в соревнованиях по дрон-рейсингу.

Новое направление подано как развитие модного спорта, но в публикации упоминается и о том, что «кроме спортивной составляющей, развитие дрон-рейсинга позволит подготовить будущих операторов беспилотных летательных аппаратов как для Вооруженных Сил, так и для других сфер жизнедеятельности».

При этом несовершеннолетних участников секции в Мозыре одели в камуфляжную форму. Один из воспитанников на одном фото присутствует с патчем на правой руке, на следующем фото школьник уже без него. Вероятно, школьника попросили снять провокационною российскую военную символику.

Цель таких секций озвучил в сентябре председатель центрального совета ДОСААФ Беларуси генерал-майор Андрей Некрашевич. По его словам, «многие задачи в плане подготовки молодежи к службе в армии в ДОСААФ претворяют через детско-юношеский спорт», и уже к моменту призыва парни имеют практический опыт:

«По нашим расчетам, к 2026 году мы сможем полностью обеспечить силовые структуры операторами дронов».

А в начале годе этот же генерал сообщал о том, что в Беларуси появится 10 секций по обучению дрон-рейсингу на базе ДОСААФ, чтобы подготовить будущих операторов БпЛА «для Вооруженных Сил и других организаций». В следующем году в каждой области появится еще по два отделения дрон-рейсинга.

«Таким образом, мы сможем базово готовить около тысячи операторов ежегодно. Это отвечает нашей главной задаче — содействию армии», — заявлял генерал.

В Мозыре на открытие секции пришла целая делегация чиновников вместе с православным священником.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com