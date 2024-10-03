Легендарный гонщик Шумахер впервые за 11 лет появился на публике 1 3.10.2024, 12:27

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Мероприятие проходило в секретной атмосфере.

Легендарный немецкий гонщик Формулы-1 Михаэль Шумахер впервые появился на публике после тяжелой травмы.

По информации Mirror, 28 сентября Шумахер побывал на свадьбе своей дочери Джины на острове Мальорка.

Как сообщает источник, праздничное событие происходило в секретной атмосфере, а гостей попросили сдать мобильные телефоны, чтобы фото с гонщиком не попало в сеть.

О подробностях состояния легенды автоспорта и других деталей здоровья гонщика не сообщается.

Ожидается, что 55-летний Михаэль в ближайшее время посетит свадьбу своего сына Мика

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