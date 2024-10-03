Легендарный гонщик Шумахер впервые за 11 лет появился на публике

Легендарный гонщик Шумахер впервые за 11 лет появился на публике1
- 3.10.2024, 12:27
- 2,648
Мероприятие проходило в секретной атмосфере.
Легендарный немецкий гонщик Формулы-1 Михаэль Шумахер впервые появился на публике после тяжелой травмы.
По информации Mirror, 28 сентября Шумахер побывал на свадьбе своей дочери Джины на острове Мальорка.
Как сообщает источник, праздничное событие происходило в секретной атмосфере, а гостей попросили сдать мобильные телефоны, чтобы фото с гонщиком не попало в сеть.
О подробностях состояния легенды автоспорта и других деталей здоровья гонщика не сообщается.
Ожидается, что 55-летний Михаэль в ближайшее время посетит свадьбу своего сына Мика