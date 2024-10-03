Украинские дроны атаковали российский аэродром в Воронежской области 2 3.10.2024, 12:34

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Спутники зафиксировали пожары.

В ночь на четверг, 3 октября, украинские дроны атаковали военный аэродром «Борисоглебск» в Воронежской области РФ, сообщили источники NV.

Дроны СБУ, ССО и других Сил обороны атаковали склады с КАБами, стоянки самолетов СУ-35 и СУ-34, а также места хранения авиационного топлива на аэродроме.

Источники отметили, что оттуда россияне активно атакуют КАБами украинские населенные пункты.

Россияне писали в социальных сетях о работе ПВО, пролетах большого количества беспилотников и мощных взрывах и пожаре в районе аэродрома. В то же время спутниковый мониторинг зафиксировал четыре очага пожаров на территории «Борисоглебска».

«СБУ продолжает проводить активные мероприятия, чтобы уменьшить способность врага терроризировать мирные украинские города истребителями с КАБами. Демилитаризация российских военных аэродромов будет продолжаться, потому что враг не должен чувствовать себя спокойно даже на своей территории», — отметил источник в СБУ.

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