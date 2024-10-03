Новый генсек НАТО неожиданно прибыл в Киев 1 3.10.2024, 14:15

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Марк Рютте

Фото: Getty Images

Он встретится с Зеленским.

В Украину с визитом прибыл новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, свидетельствует сообщение на сайте Альянса в четверг, 3 октября.

Согласно пресс-релизу НАТО, Рютте планирует выступить на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

1 октября Йенс Столтенберг покинул пост генерального секретаря НАТО, который занимал с 2014 года. Его заменил бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

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