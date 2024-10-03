Новый генсек НАТО выступил за право ВСУ наносить дальнобойные удары по РФ 3.10.2024, 20:05

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Марк Рютте

Международное право на стороне Украины.

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на второй день после своего вступления в должность генерального секретаря НАТО отправился в Киев и заявил, что Украина должна иметь возможность обстреливать российскую территорию дальнобойными западными ракетами.

Видеозапись опубликована на YouTube-канале NATO News.

«Украина, безусловно, имеет право на самооборону, и международное право здесь на ее стороне», — заявил новый глава Североатлантического альянса, выступая на пресс-конференции вместе с президентом Владимиром Зеленским. При этом право Украины на самооборону, по словам Рютте, «не заканчивается на границе»:

Россия ведет незаконную войну, и это означает, что нанесение ударов по российским истребителям и ракетам до того, как они могут быть использованы против гражданской инфраструктуры Украины, может помочь спасти жизни людей.

Зеленский сказал, что изложил Рютте элементы своего «плана победы», который он недавно представил президенту Джо Байдену и обсуждал с лидерами других стран во время визита в США. Главное положение этого плана — предоставить Украине больше современного оружия. В Киеве Зеленский в очередной раз призвал помочь ей и в нападении, сняв запрет на применение дальнобойных ракет, таких как ATACMS и Storm Shadow, и в обороне.

«Конечно, мы хотим, чтобы Украина не была забыта. Но лучший способ не забыть об Украине — предоставить соответствующее оружие и необходимые разрешения. И помочь сбивать… те же иранские ракеты или беспилотники; как они сбиваются над Израилем — чтобы точно так же их сбивали и над Украиной», — сказал Зеленский, имея в виду помощь западных стран в отражении иранских ударов ракетами по Израилю. Президент Украины и лидеры некоторых соседних стран НАТО призывают альянс сбивать с их территории ракеты, которые Россия выпускает по Украине.

12 октября американский президент проведет встречу с другими союзниками Украины на базе «Рамштайн» в рамках контактной группы из более чем 50 стран, указывающих ей военную поддержку. Несмотря на несколько недель обсуждения темы дальнобойных ракет, Байден пока не дал согласия на их применение для ударов вглубь России, лидеры которой снова стали грозить применением ядерного оружия в случае пересечения очередных красных линий.

«Единственная страна здесь, которая пересекла красную линию, — это не Украина, это Россия», — заявил Рютте.

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