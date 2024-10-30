Я не претендую на пост президента России Михаил Ходорковский

30.10.2024, 12:19

1,728

Михаил Ходорковский

Фото: dpa

Михаил Ходорковский ответил своим критикам.

Как-то очень быстро с обсуждения поступков перешли на личности. Мою в том числе. Ну хамов-то я просто баню (когда нет настроения сорвать зло на ком-нибудь), а вот вежливым людям, даже не совпадающим со мной во во мнениях, стараюсь отвечать.

Так вот чтобы не повторяться:

- нет, я не «заказывал Кацу ФБК» - это их собственный и хорошо мотивированный оппонент

- нет, я не давал денег Кацу ни на этот проект ни вообще (ФБК, как и много кому еще - давал).

- да, после фильма «Предатели» я считаю ФБК пропагандистами, работающими в парадигме своих крайне левых грантодателей (что не помешает мне лично кооперироваться с ними в борьбе с режимом)

- да, «наезд» на меня лично, после эпопеи с избиением Волкова, я воспринял, как право на ответный шаг (но без повторения нечестных пропагандистских приемов)

- да, при каждой следующей атаке, я так же оставляю за собой право на ответ

- нет, я не готов называть кого-либо преступником, до решения нормального суда, если человек не претендует на общественное доверие, голоса или донаты (а даже если и претендует, то буду крайне осторожен в таком суждении)

- нет, это не мешает мне давать оценку событию и говорить о вариантах моего отношения к действиям его участников (например «провокация или сумасшествие")

- нет, я не святой и пользовался возможностями, предоставленными несовершенным законодательством начала-середины 90х. Да, я считал, что имею на это право и оставлял такое право за каждым, кто, как я был готов за него драться и рисковать жизнью.

- да, банк «Менатеп» был обанкрочен в результате кризиса 1998 года, а ЮКОС удалось удержать на плаву. Не без труда.

- да, всем частным вкладчикам банка «Менатеп» хватило конкурсной массы (это есть в решении о банкротстве), а прочим, включая бюджет, акционеры банка, под руководством Платона Лебедева, гасили обязательства банка до 2001 года

- нет, я не святой, но дорого заплатил за свои ошибки (в частности за не противодействие назначению Путина)

- нет, я не претендую на пост президента России (или другой пост единоличного лидера) и считаю такой пост крайне опасным для России

- да, я хочу, чтобы мое мнение учитывалось при построении «России после Путина» и буду за это бороться

- нет, я не политик (в смысле желания и умения придумывать политические призывы и действия), я управленец, хорошо знающий как будет работать правовая система госуправления и как она работать не будет. И я умею такую работу налаживать.

Хочу ли? Более сложный вопрос, уже зависящий от возраста и прочих обстоятельств.

- да, сейчас у меня нет возможности сменить режим, но в меру своих сил я помогаю тем, кто является его жертвами (правозащитой, контрпропагандой, адвокацией). Ну а кроме стараюсь спроектировать будущее послепутинской России и убедить Запад, что интересы такой России надо учитывать.

Ну и наконец, я такой, какой есть со своими знаниями, опытом, тяжелой дорогой от коммуналки до небоскреба, от небоскреба до тюремного «стакана», от тюремного «стакана» до того, кто я есть сейчас.

Мое преимущество – моя жизнь открыта всем.

Толковать факты и делать выводы – право каждого.

PS Для тех, кого будет нервировать слишком частое повторение местоимения «я» - это мой канал и в нем пишу то, что мне хочется!

Михаил Ходорковский, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com