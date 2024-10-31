Премьер-министр Ливана: Прекращение огня может быть достигнуто через несколько дней или даже часов 31.10.2024, 10:40

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Названо главное условие с точки зрения Бейрута.

Премьер-министр переходного правительства Ливана Наджиб Микати заявил в интервью ливанскому телеканалу Al Jadeed, что он надеется «с должной осторожностью» на то, что прекращение огня с Израилем будет достигнуто «в течение нескольких дней или даже часов».

Заявление прозвучало вечером в среду, 30 октября, после разговора Микати с американским спецпосланником Амосом Хохштейном, пишут «Детали».

По словам Микати, его страна «гарантирует выполнение резолюции 1701 — без каких-либо дополнений, и ливанская армия будет постепенно продвигаться прямо на юг». Он заявил, что, с точки зрения Бейрута, первое условие соблюдения режима прекращения огня — «вход ливанской армии и ее развертывание, а также вывод израильских войск».

Характерно, что в заявлении ливанского премьер-министра не упоминалось никакой связи между происходящим в Ливане и действиями ЦАХАЛа в секторе Газа. Более того, Микати заявил, что «Хизбалла» должна была «разорвать связь между сектором Газа и ливанским фронтом» на более раннем этапе.

Вскоре был опубликован и проект соглашения о прекращении огня. Об этом рассказали обозреватели сайта «ХаАрец» Йонатан Лис и Амир Тивон, не указывая свои источники. Суть соглашения в том, что ЦАХАЛ выйдет из Ливана в течение недели, но Израиль и после этого сохранит право действовать не территории Ливана против «Хизбаллы».

Согласно схеме, составленной США и переданной Израилю, последний сможет действовать против угроз в его адрес вдоль линии границы, а также в глубине Ливана, если ливанское правительство не сможет самостоятельно нейтрализовать эти угрозы.

К числу угроз со стороны «Хизбаллы» относится производство оружия (оружейные заводы «Хизбаллы» должны быть уничтожены), транспортировка тяжелого вооружения, баллистических ракет или ракет большой дальности. При этом разрешение действовать Израилю будет дано только в том случае, если правительство Ливана или другой релевантный контрольный орган, созданный под эгидой США, потерпит неудачу в своих попытках этому помешать; Израилю будут разрешены разведывательные полеты над Ливаном.

Ливанская армия будет единственной силой, которой будет разрешено действовать вблизи границы. На нее будет возложено пресечение контрабанды оружия и ликвидация его незаконного производства. «Израиль будет иметь право защищать себя в соответствии с международным правом и поддерживать безопасность вдоль северной границы, включая принятие мер против угроз», говорится в документе. Там же определена территория, на которой Израиль сможет действовать «в порядке самообороны».

В проекте не определена дата вступления режима прекращения огня в силу, однако с момента объявления будет определен срок в 60 дней для полной реализации соглашения. Израиль и Ливан создадут совместный механизм по надзору за выполнением статей соглашения. В проекте также говорится, что Израиль и США будут обмениваться конфиденциальной разведывательной информацией относительно нарушений или предполагаемых нарушений соглашения с ливанской стороны. Информация будет передана правительству Ливана или альтернативному механизму надзора, чтобы они могли принять меры против нарушений.

Тот ли это проект соглашения, о котором говорил премьер-министр Наджиб Микати телеканалу Al Jadeed? На этот вопрос в Белом доме ответили, что в СМИ сейчас «циркулирует множество проектов», но они «не отражают текущее состояние переговоров». Возможно, ситуация прояснится в четверг, 31 октября, когда в Израиль прибудут посланники президента США Джо Байдена в регионе Амос Хохштейн и Бретт Макгерк.

Высокопоставленные израильские чиновники скептически относятся к возможности достичь соглашения о прекращении огня до выборов в США. Американцы же не очень верят в то, что «Хизбалла» согласится разорвать связь между Ливаном и сектором Газа.

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