Иран избрал вариант №1 Anti-Colorados, Defence-Line

4.10.2024, 10:39

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Ложь сыграла с Тегераном злую шутку.

Вчера мы остановились на израильской теме, на двух вариантах развития событий, первый – Иран наносит массированный удар по Израилю, как об этом предупредила израильская разведка и Пентагон, и второй – Иран отползает и сглатывает все то, что ЦАХАЛ делает последние дней 10-15, включая полное уничтожение верхушки Хезболлы, а вместе с ним и очередного генеральского чина КСИР, который отвечает за контакты с Тегераном – второго за полгода, и конечно же – сухопутную операцию в Южном Ливане. И как мы знаем, Иран выбрал вариант №1 и ударил по Израилю волной баллистических ракет. Причем пуски ракет происходили в тот момент, когда дописывались последние строки предыдущего материала.

Мы наблюдали все это если не в прямом эфире, то с отсрочкой в несколько минут, поскольку в Сети появилась масса видео как старта баллистики в самом Иране, так пролет ракет над Иорданией и уже как они падали в самом Израиле. Картинка была зрелищная, и как это ни прискорбно, самыми активными в распространении не только видео, но и в продвижении иранских фейков, оказались турецкие ресурсы. Причем, по ходу разворачивающихся событий, там все это комментировали примерно так: израильская ПВО полностью провалилась и ракеты беспрепятственно поражают цели на территории Израиля. Зачем они себя покрыли таким позором – неизвестно, но теперь цена им – грош в базарный день.

По состоянию где-то на полночь, поскольку на утро пока не появилось ничего существенно нового, стал понятен масштаб осуществленной атаки. Как мы помним, в ночь на 14 апреля, когда Иран атаковал Израиль более чем 300 воздушными средствами поражения, кстати – за уничтожение такого самого генерала КСИР по контактам с Хезболлой, который был уничтожен и в этот раз, большая часть запущенных средств поражения была не баллистикой. Тогда упор был сделан на БПЛА и крылатые ракеты и вот именно эта составляющая оказалась полностью бесполезной, поскольку все было сбито начисто. Перехватить не удалось до десяти баллистических ракет из примерно 110-120 выпущенных.

В этот раз Иран учел опыт предыдущей атаки и уже не игрался ни с Шахедами, ни с крылатыми ракетами, толку от которых не было никакого, а позору было больше, чем того хотелось. Поэтому вся атака была осуществлена исключительно баллистическими ракетами нескольких типов. Сам Иран заявил о том, что выпустил 400 ракет, а ЦАХАЛ отчитался о том, что в зону его средств поражения вошло приблизительно 180 единиц. Куда делись еще 220 ракет – неизвестно, но точно были зафиксированы случаи «выпадения» ракет по трассе их пролета до Израиля. Естественно, упавшие в безлюдной местности ракеты никто не увидел, но в Иордании одна такая ракета упала в населенном пункте и потому можно допустить, что часть ракет просто не долетела до рубежа, на котором они стали заметны для ПВО ЦАХАЛ.

Не исключено, что полотенца придумали это количество – 400 ракет просто для понту. На наш взгляд, куда более реалистичным выглядит вариант, когда запущено было 200 ракет и из них примерно 10% сработали не штатно и упали где-то далеко от территории Израиля. В итоге, эта ложь сыграла с иранцами злую шутку, но об этом в конце повести. Здесь же уместно сказать, что сами персы, а также их ретрансляторы из Турции и других стран, погнали дичь о том, что им удалось уничтожить 20+ самолетов F-35. Как только пошли эти сообщения, сразу можно было определить иранские информационные вентиляторы, на которые полотенца набрасывали свое го*но.

Дело в том, что по закрытым каналам Центральное командование предупредило Израиль о том, что Иран явно готовится к нанесению удара баллистическими ракетами еще до обеда, а после обеда через анонимный источник в Пентагоне, эта информация попала в прессу. Ближе к вечеру было определено примерное время запуска ракет и в небо были подняты воздушные танкеры. Очевидно, что в какой-то момент в небо были подняты и остальные самолеты, в том числе, и в первую очередь – F-35.

Сделано это могло быть по двум причинам. Первая – для встречного удара по Ирану или вторая – чтобы авиация находилась в воздухе и не была поражена вражескими ракетами. Между прочим, из аэропорта Бен-Гурион была поднята и часть пассажирских самолетов, по той же причине, а воздушное пространство было закрыто, поскольку в небе была почти вся боевая авиация ЦАХАЛ. Но как теперь понятно, был и третий вариант. Раз уж боевая авиация была поднята в воздух, то она не гоняла комаров и мух, а наносила массированные воздушные удары по целям в Сирии, Ливане и секторе Газа. В результате были уничтожены активы террористов и ликвидированы яркие полевые командиры звена ниже высшего.

В любом случае, разведданные о том, что и как делает Иран в плане подготовки ракетного удара, читались легко и наверное, за полчаса-час уже было понятно, когда точно начнутся пуски. Плюс к тому, иранская баллистика летит до Израиля 12 минут и потому даже население получило указание Службы Тыла покинуть опасные участки местности или постройки и перейти в убежища, а уж о том, что такие уведомления получили военные – можно не сомневаться.

Поэтому бред о более чем 20 уничтоженных самолетов F-35 вообще выглядит тупо даже с технической точки зрения. Но стаду нужны красивые легенды и потому полотенца привычно накормили его го*ном, что стадо с радостью и употребило. При этом там пафосно заявили о том, что целями атаки стали авиабазы Неватим, Хацерим и Тель-Ноф. По тем сообщениям, которые появились на утро, ни по одной из этих баз они так и не попали, зато картинки были выданы знатные, и только что коллеги из Израиля прислали короткую заметку их прессы, которая описывает реакцию лаптей, на эти события. Она короткая и потому – привожу ее полностью:

«В репортаже Первого канала российского телевидения кадры удара украинских беспилотников по Москва-сити выдаются за удары по зданиям в Тель-Авиве. Эффектная стена огня, крики. Голос комментатора рассказывает, что Иран совершил удары по Израилю в ответ на «нападение на Ливан».

Еще интереснее репортаж российского корреспондента из Ливана об Израиле. Он говорит, что «хваленная израильская система ПВО оказалась бессильна перед Ираном»:

«Вот-вот, сейчас вы видите, как противовоздушная оборона легко пробивается ракетами, иранские ракеты долетают до цели». Павел Краснов в восторге».

В общем, как лапти, так и полотенца, привыкли кормить свою публику го*ном и та настолько привыкла к употреблению этого «гастрономического продукта», что уже принимает его за икру заморскую, баклажанную. Что же, пожелаем им приятного аппетита и не обляпаться, теряя столь ценный продукт. А мы вернемся к реальным событиям.

В самом деле, картинка, которую с восторгом демонстрировали любители полотенец, внешне выглядела так, что якобы, система ПВО Израиля пропускает практически все. Некоторые вполне адекватные люди и вовсе написали о том, что иранским ракетам удалось пробить «Железный Купол». Наверное, всем приходилось читать что-то подобное, но Купол пробить не удалось просто с технической точки зрения, поскольку именно система Железный Купол не работала совершенно, поскольку ее ТТХ не позволяют работать против тяжелых, баллистических ракет. Максимум, что он может перехватывать, легкие ракеты по типу РСЗО, но не баллистику, которая летит с намного большей скоростью и по другой траектории, включая и другую высоту, где должны работать РЛС другого типа.

Фокус в том, что именно такие атаки отбивают средства ПВО дальнего радиуса действия. У нас такие цели отрабатывают системы Пэтриот, но делают это опционально, поскольку по-хорошему, они должны работать несколько другие цели. А современная система, работающая по такого рода баллистике, уже даже не ПВО, а ПРО, что означает несколько другие возможности РЛС как в плане обнаружения целей, так и в плане наведения на них противоракет. Поэтому перехват именно таких целей происходит либо в стратосфере, либо в ближнем космосе, а это значит, на расстоянии плюс-минус 100 км над поверхностью земли и между прочим – от любого наблюдателя.

При этом, здесь речь идет именно о высоте, но и дальность поражения тоже составляет около 200 километров. И вот просто представим себе, как на телефон можно снять перехват ракеты на такой высоте и дальности? Какая может получиться картинка? Можно с уверенностью предположить, что никакая, поскольку перехват происходил где-то над Иорданией или еще дальше, но на высоте, которая уже не считается суверенным воздушным пространством. Правда в сети появилось несколько видео перехвата, снятого над территорией самого Израиля и тут мы переходим к тому, как на самом деле работала система ПРО.

Для начала стоит обратить внимание на то, что перехват может происходить на высоте 100 и более километров. А это значит, что ракета-перехватчик в принципе может отработать по цели на такой высоте и очевидно, что в отличие от баллистической ракеты, которая и является баллистической, поскольку ее траектория может регулироваться только по дальности, а не по направлению, перехватчик должен уметь активно маневрировать даже в космосе. Просто представим себе, сколько стоит такая ракета и дальше – представляем тактику их применения.

Если траектория баллистической ракеты вычисляется довольно просто, то уже по тому, как она летит, можно примерно представить, где находится ее точка соприкосновения с поверхностью Земли. И если эта точка находится в пустынной или не заселенной местности, где нет критической инфраструктуры или военных объектов, то пускай себе падает собственным пешком и на нее нечего тратить дорогостоящие боеприпасы. И вот в подавляющем большинстве, видео с падением ракет как раз и были этим самым вариантом. Они падали в никуда просто потому, что система ПРО сочла их не опасными. То есть, все, что представляло опасность, перехватывалось на таком удалении, что это просто не могло попасть в камеру, а все что падало – шлак, уже никому не угрожающий.

И если кто-то внимательно присмотрится к тем самым видео, то обнаружит то, что мы различаем уже очень хорошо. Если это был прилет по какому-то ценному объекту, то после вспышки от взрыва, там заметно зарево пожара. Если пожара нет, то скорее всего, ракета попала «в никуда». И вот именно это можно наблюдать на большинстве видео. То есть, проиранская публика бурно радовалась тому, что полотенца потратили массу ракет, которые бороздили песок пустыни, бодро разбрасывая камни из почвы.

На самом деле, пока ясно одно, вместо 110 баллистических ракет, выпущенных 14 апреля, в этот раз в зоне поражения средств ПРО Израиля оказалось 180 ракет и надо так понимать, что полотенца пытались запустить вдвое большее количество баллистики, поскольку только она может хоть как-то долететь до Израиля. Просто представим, насколько им было обидно весной, когда все дроны и крылатые ракеты не просто были сбиты, а сбиты за пределами воздушного пространства Израиля и выхлоп от их пусков был нулевым, поскольку они даже картинки не смогли сделать. А вот массированный обстрел баллистикой картинку дал, но не более.

Как сообщает израильская пресса, в отражении ракетной атаки приняли участие эсминцы ВМС США класса Арли Бьорк, находящиеся в восточной части акватории Средиземного моря. Скорее всего, вот те вспышки в небе, напоминающие салют, как раз являет собой работу их средств ПРО, а израильские противоракеты отрабатывали намного дальше. Видимо, американцы страховали союзников и отчитались о 12 сбитых ракетах. ЦАХАЛ еще не дал собственных данных по перехвату, по крайней мере, я этого не видел.

Результат этого налета для Ирана оказался еще более плачевным, чем весенний. Тогда все же до 10 ракет таки смогли попасть по авиабазе Неватим и даже нанести повреждения транспортному самолету, а в этот раз ничего подобного не случилось. Было несколько прилетов по гражданским объектам, что вызвало незначительные разрушения, но жертв среди мирного населения нет, кроме одного палестинца, которого убил обломок сбитой, иранской ракеты и который не находился в убежище, а радовался обстрелу. Военная инфраструктура ЦАХАЛ вообще никак не пострадала, а это значит, что Иран успешно перепахал пустыню и из поставленных целей поразил ноль целых, ноль десятых.

Вернемся к тому, что было написано в начале и что полотенца хвастались запуском 400 ракет. Тут они наступили в результаты выгула собственной лжи. Получается, что бестолочи выпустили четыре сотни ракет и из них до цели не долетела ни одна! Да, несколько десятков имели такую возможность, но были успешно перехвачены израильскими и американскими средствами ПРО. Еще раз – из 400 (по их словам) баллистических ракет, по изначально назначенным целям не попала ни одна ракета. Это на весь мир говорит о том, что иранские ракеты – го*но и что ПРО Израиля и США – впереди планеты всей. То есть, они упороли оглушительный акт рекламы для противника и антирекламы для себя.

И тут надо заметить, что примерно в то время, как Иран запускал свои ракеты, в одном из городов Израиля был совершен теракт, где двое палестинцев, вооруженных винтовкой М-16 и ножами, убили 7 израильтян. В конце концов, их застрелили гражданские, у которых при себе было оружие, но по факту, двое террористов нанесли ущерб куда больший, чем вся эта ракетная атака на миллиард долларов.

Всю ночь мы ожидали ответного хода Израиля, но пока его нет. Военные и премьер пообещали ответ, которого Иран еще не видел, и мы примерно описывали, каким он может быть, но именно Иран пока не получил никакого ответа. Выгребли остатки Хамаса, Хезболла и менее пафосные террористические организации, а Иран пока ждет. Ну что же, подождем и мы.

Anti-Colorados, Defence-Line

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