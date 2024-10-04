Белорусы пожаловались на проблемы с картами «Приорбанка»2
- 4.10.2024, 12:35
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Не работает ничего вообще.
Утром в пятницу, 4 октября, клиенты белорусского «Приорбанка» пожаловались на проблемы, возникшие при проведении платежей по картам, в том числе, через мобильное приложение. Более того, не грузится у пользователей в Беларуси и официальный сайт банка. В финансовом учреждении уже прокомментировали ситуацию.
«Не проходят платежи, не открывается приложение, даже сайт не открывается. Не работает ничего вообще», — рассказали читатели белорусского портала Onliner.
И действительно, при попытке зайти на сайт, система выдаёт ошибку.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе банке, сообщив, что знают о возникших у клиентов трудностях. Там пояснили, что проблемы возникли «в работе некоторых сервисов», однако, точные причины сбоя не назвали.
«Мы делаем все, чтобы восстановить работу как можно быстрее», — заявили там, принеся извинения за неудобства клиентам и пообещав дополнительно сообщить в восстановлении работоспособности сервисов.