закрыть
4 октября 2024, пятница, 13:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусы пожаловались на проблемы с картами «Приорбанка»

2
  • 4.10.2024, 12:35
  • 1,692
Белорусы пожаловались на проблемы с картами «Приорбанка»

Не работает ничего вообще.

Утром в пятницу, 4 октября, клиенты белорусского «Приорбанка» пожаловались на проблемы, возникшие при проведении платежей по картам, в том числе, через мобильное приложение. Более того, не грузится у пользователей в Беларуси и официальный сайт банка. В финансовом учреждении уже прокомментировали ситуацию.

«Не проходят платежи, не открывается приложение, даже сайт не открывается. Не работает ничего вообще», — рассказали читатели белорусского портала Onliner.

И действительно, при попытке зайти на сайт, система выдаёт ошибку.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе банке, сообщив, что знают о возникших у клиентов трудностях. Там пояснили, что проблемы возникли «в работе некоторых сервисов», однако, точные причины сбоя не назвали.

«Мы делаем все, чтобы восстановить работу как можно быстрее», — заявили там, принеся извинения за неудобства клиентам и пообещав дополнительно сообщить в восстановлении работоспособности сервисов.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип
Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский