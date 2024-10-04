Ученые рассказали, можно ли есть фрукты с кожурой 2 4.10.2024, 17:36

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Есть категория людей, которой лучше их чистить.

По мнению специалистов Института пищевой аллергии Лос-Анджелеса, очищать фрукты от тонкой кожуры необязательно. Однако ее срезание с груш, яблок, вишни, персиков и киви снижает риск острой аллергической реакции у некоторых людей. Об этом сообщает издание HealthNews.

Некоторые исследования показали, что кожура фруктов и ягод содержит больше фенольных соединений, чем мякоть. Известно, что фенолы обладают противовоспалительным и противомикробным действием, а также защищают клетки от повреждений особыми формами кислорода. Другие ученые утверждают, что кожура фруктов и овощей может содержать пестициды — ядовитые вещества, используемые для уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений. Только качественная очистка может их устранить.

По словам экспертов Института пищевой аллергии Лос-Анджелеса, употребление фруктов с кожурой или без нее зависит от личных предпочтений. Единственная группа людей, которым рекомендуется избегать кожуры, — это лица с аллергией. Острая реакция с большой вероятностью может возникнуть у людей с синдромом пыльцевой пищевой аллергии. Дело в том, что пищевые аллергены в составе фруктов схожи по строению с теми, что содержатся в пыльце березы, травы и амброзии.

Синдром пищевой аллергии редко приводит к анафилаксии — острой угрожающей жизни реакции. Тем не менее для предотвращения крапивницы, зуда и проблем с желудком людям с аллергией рекомендуется срезать кожуру с груш, яблок, вишни, персиков и киви.

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