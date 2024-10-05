Подразделениям РФ на Донбассе запретили пользоваться военной техникой

Подразделениям РФ на Донбассе запретили пользоваться военной техникой2
- 5.10.2024, 8:07
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Такая ситуация сложилась в 132-й Отдельной мотострелковой бригаде.
Российское командование запретило военным одной из бригад, воюющих в Украине, передвигаться между позициями на военной технике. Об этом сообщило украинское партизанское движение «Атеш».
Такая ситуация сложилась в 132-й Отдельной мотострелковой бригаде. Агент движения рассказал, что подразделение разрушают изнутри моральное и физическое истощение и отсутствие боевого настроя из-за огромных потерь на фронте.
«Из-за страха раскрытия мест дислокации командование запретило использовать военную технику, и теперь они вынуждены перемещаться на гражданских автомобилях между позициями», — говорится в сообщении.