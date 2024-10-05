Будут грабить: лукашисты хотят отобрать завод у образцового инвестора 5.10.2024, 11:30

Вместо просто убытков, власти выбрали и позор, и убытки.

Компания «Штадлер» не получала от белорусских властей уведомлений о том, что белорусские власти собираются развивать совместное с Россией производство на заводе «Штадлер» в Беларуси. Компания «Штадлер» говорит, что завод «Штадлер Минск», который находится в Фаниполе, является ее стопроцентной собственностью. И компания не собирается этот завод продавать.

О том, что белорусские власти, похоже, нацелились отобрать завод у образцового инвестора, пишет «Белорусы и рынок».

Две недели назад белорусский министр транспорта Алексей Ляхнович рассказал, что белорусcкие власти обсуждают с двумя российскими компаниями, как им восстановить производство на заводе «Штадлер». О том, как белорусские власти собираются распорядиться ее собственностью, компания узнала из сообщений СМИ.

Завод «Штадлер» был для белорусских властей предметом особенной гордости и примером конструктивного сотрудничества с западными инвесторами. В создание предприятия компания вложила около 90 млн евро, белорусский завод был вторым по величине среди филиалов «Штадлер».

В год на белорусском заводе производили до 500 железнодорожных вагонов. Не только для Беларуси, и даже не только для стран бывшего Советского Союза. Вагоны минского завода «Штадлер» поставляли в Норвегию и Венгрию. Ну, то есть просто такой образцово-показательный инвестиционный проект. Можно сказать, три в одном. Производство, инвестиции, инновации.

«Оно давно уже известно ваше предприятие всему миру. Но то, что на этой карте появилась Беларусь, с производством железнодорожного транспорта, электрического транспорта, это, конечно, серьезно поднимает имидж Беларуси», - сказал три года назад Александр Лукашенко во время визита в Минск делегации швейцарской компании.

После начала войны в Украине инвесторы начали уходить, а некоторые даже убегать из Беларуси. Только за прошлый год наша страна лишилась восьмидесяти крупных западных компаний. Таких как «Нокиа», «Бат», «Вольво», «Сименс».

Но «Штадлер» был среди тех компаний, которые не только не ушли, но даже не собирались этого делать.

Да, компания действительно уменьшила объемы выпуска, сократила штат, перевела часть производства и часть работников в другие страны. Но при этом несколько раз твердо заявляла, что собирается сохранить белорусский завод в состоянии повышенной готовности. Чтобы запустить производство на полную мощь, как только западные санкции отменят.

Ну и казалось бы, за такую верность можно было бы как-то вознаградить. Показать другим инвесторам, что белорусские власти добро помнят. И уважают гарантии неприкосновенности иностранных инвестиций, которые они же сами и раздавали.

Но удержаться от того, чтобы не забирать чужое, трудно. Особенно если это чужое плохо лежит в пределах шаговой доступности.

Тем более что за последние четыре года белорусские власти так поработали над своим имиджем, что имиджу уже нечего терять. И удивительно не то, что западные компании уходят из Беларуси. Удивительно, как много компаний изо всех сил пытаются остаться.

За прошлый год прямые инвестиции из стран, которые белорусские власти официально признали недружественными, выросли на полмиллиарда долларов. Недружественная Австрия инвестировала в Беларусь 900 млн долларов. Еще менее дружественная Польша – 185 млн.

Чтобы не ассоциироваться с Беларусью и не портить себе имидж, некоторые компании меняют названия. Другие, не такие стеснительные, обходятся и без этого.

И все равно, как показывает история с тем же «Штадлером», чей бизнес белорусские власти не стесняясь собираются отжать, это не помогает. Потому что если вместо убытков вы выбираете позор, то в конце концов получите и позор, и убытки.

Как случилось с немецкой компанией «Карл Цейс». Недавно стало известно, что компания выходит из капитала совместного предприятия «ЦейсОМО». Решение было принято после того, как в июне Евросоюз ввел санкции против объединения «БелОМО», которое, собственно, и было партнером немецкой компании.

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