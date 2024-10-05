Появилось видео сбитого российского Су-25 возле Константиновки 2 5.10.2024, 13:21

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Штурмовик могли сбить сами захватчики.

В сети появилось видео с российским Су-25, якобы сбитым на Донетчине. Называется место поражения российского штурмовика, он мог быть уничтожен вблизи Константиновки.

Кадры догорающего после падения вражеского самолета опубликовал лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным «Алекс». В то же время в сети сообщают, что вражеский самолет мог стать жертвой «дружественного огня» со стороны российских оккупантов.

«Все, что осталось от сбитого Су-25 в районе Константиновки. Вееечный полет!!!» – написал «Алекс» в своем Telegram-канале «Офицер».

Штурмовик при этом могли сбить сами захватчики.

«Сегодня утром недалеко от Константиновки Донецкой области разбился вражеский штурмовик Су-25. Предварительно, у к*цапов произошел френдли файер», – говорится в Telegram-канале «Третья Сила».

Опровергнуть это пытаются российские пропагандисты, принявшиеся уверять, что сбит якобы украинский штурмовик.

Однако на одном из распространенных в сети видео видна красная звезда, которой точно нет на самолетах Воздушных сил и которые «украшают» российскую военную авиацию.

Эта же звезда красуется на фото, запечатлевшем, судя по сообщениям, обломки сбитого самолета.

Также в сети появились кадры с моментом сбития вражеского самолета.

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