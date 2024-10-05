СМИ: Израиль ликвидировал преемника главаря «Хезболлы» 5.10.2024, 15:20

Он был двоюродным братом Насраллы.

В ночь 5 октября в результате израильского удара по южному Бейруту на территории Ливана был ликвидирован Хашем Сафиеддин, предполагаемый преемник бывшего генерального секретаря организация «Хезболла» Хасана Насраллы. Также в ходе атаки погибли и все его соратники, сообщило саудовское новостное агентство Al Hadath.

Саудовское издание утверждает, что Израиль подтвердил факт ликвидации, однако по данным The Jerusalem Post, информацию саудовского агентства проверить пока не удалось. Однако судя по характеру удара и с учетом того, что Сафиеддин находился в подземном бункере, выбраться оттуда живым практически невозможно.

مصادر الحدث: #إسرائيل تأكدت من مقتل هاشم صفي الدين وكل مرافقيه #الحدث_عاجل pic.twitter.com/tPMROd0Q2x — ا لـحـدث (@AlHadath) October 4, 2024

Что известно о Хашеме Сафиеддине

Хашем Сафиеддин, двоюродный брат Насраллы и влиятельная фигура в «Хезболле», был включен в список террористов США еще в 2017 году из-за его длительных связей с этой группировкой. На протяжении более двух десятилетий он возглавлял исполнительный совет «Хезболлы», играя ключевую роль в ее деятельности. Кроме того, он связан с Ираном через брак с дочерью погибшего командира иранских сил «Кудс» Касема Солеймани.

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