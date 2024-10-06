Лукашенко получил от России ту же награду, что и Муравьев-Вешатель 1 6.10.2024, 9:35

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Здесь есть еще одно символическое совпадение.

Полученная белорусским диктатором высшая награда имеет глубокий символический смысл, который она приобрела за столетия своего существования. Россия награждала ею самых верных и полезных служак, отличившихся в деле втягивания Беларуси в орбиту империи. Магнаты, епископы и каратели — посмотрели, кто еще в истории Беларуси получал этот орден и за какие заслуги перед Россией, пишет «Наша Ніва».

30 августа Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с 70-летним юбилеем и подписал указ о награждении его орденом святого апостола Андрея Первозванного.

Полное обоснование звучит так:

«За выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, укреплении дружественных связей между российским и белорусским народами, а также за большой личный вклад в создание и эффективную деятельность cоюзного государства».

Орден святого апостола Андрея Первозванного. Фото: Wikimedia Commons

Лукашенко стал 27-м человеком, награжденным высшей государственной наградой России. Ранее ее также получили патриархи Алексий II и Кирилл, экс-президент СССР Горбачев, лидеры зарубежных стран Назарбаев, Алиев, Си Цзиньпин, а также писатель Солженицын, который, правда, единственный отказался ее принять.

Орден был учрежден Ельциным в 1998 году — как восстановление самой старой российской награды, существовавшей до революции 1917 года. Помимо той формулировки, с которой присуждается орден, в его уставе конкретно прописано, за что и кому он может вручаться:

«За исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России, обеспечению ее национальной безопасности и суверенитета».

Эта формулировка объединяет Лукашенко с другим известным кавалером ордена — виленским генерал-губернатором Михаилом Муравьевым, известным в истории как «Вешатель». Такое прозвище он получил в Беларуси за жестокое подавление освободительного восстания 1863 года. Пользуясь своими чрезвычайными полномочиями, Муравьев отправил на виселицу более сотни лидеров восстания, в том числе Кастуся Калиновского, а тысячи — к конфискации имущества и ссылке в Сибирь.

Граф Михаил Муравьев и карикатура на «Вешателя». Фото: Wikimedia Commons

Для остальных российским самодержавием была подготовлена программа успокоения и русификации края. Именно во времена Муравьева, вероятно, его сторонником Иваном Корниловым, назначенным куратором Виленского учебного округа после восстания с целью очистить школы от инакомыслия, была озвучена знаменитая фраза-формула: «Что не доделал русский штык, доделает русский чиновник, русская школа и русский поп».

Восстание в литовско-белорусских губерниях было практически подавлено к началу сентября 1863 года. Назначенный в середине мая 1863 года на должность виленского генерал-губернатора, Муравьев всего через несколько месяцев получил высшую награду империи с официальной формулировкой «за управление Литовско-Белорусским краем».

Еще одним важным атрибутом общения России со своими сателлитами являются памятники. Повсюду, где доминирует Россия, ставят памятники Пушкину и Александру Невскому, как, например, недавно в Минске. Фото: БелТА

Еще одним важным атрибутом общения России со своими сателлитами являются памятники. Повсюду, где доминирует Россия, ставят памятники Пушкину и Александру Невскому, как, например, недавно в Минске.

И здесь еще одно символическое совпадение: орден святого Андрея Первозванного был присвоен Муравьеву в тот же день, что и Александру Лукашенко — 30 августа. Кто-то может сказать, что по разным календарям, но красота совпадения от этого не исчезает.

Это не единственные случаи, когда за свою деятельность в Беларуси кто-то получает от России высшую награду — их десятки. Исторический орден не имел конкретных критериев награждения, его вручал российский монарх тем, кого считал достойным отметить за их службу на благо России.

Орден святого Андрея Первозванного получили многие представители магнатских родов за тот или иной вклад в развал Речи Посполитой и присоединение Беларуси к России.

Станислав Август Понятовский и Екатерина II с цепью ордена святого Андрея Первозванного на шее. Фото: Wikimedia Commons

В 1764 году орденом был награжден новоизбранный монарх Речи Посполитой Станислав Август Понятовский, который получил трон при поддержке российской императрицы Екатерины II. Россия в то время активно влияла на политику Варшавы, и награда была частью ее политической стратегии. По той же причине годом ранее этот российский орден получил другой кандидат на трон, граф Михаил Казимир Огинский, будущий виленский воевода и великий гетман литовский.

Иоахим Литавор Хрептович и Михал Бжестовский. Хрептович увешан орденами, но, кажется, повесить российский орден он постеснялся. Фото: Wikimedia Commons

Орден в 1764 году перед выборами короля также получили Иоахим Литавор Хрептович, будущий последний великий канцлер литовский, и Михал Бжестовский, будущий подскарбий великий литовский, которые поддержали кандидатуру Понятовского на элекционном сейме. Кстати, ту же награду в 1880 году получит и внук Иоахима — Михаил Хрептович, который будет в качестве дипломата отстаивать интересы империи в европейских странах, в первую очередь в Великобритании.

Попытки Понятовского реформировать государство и укрепить центральную власть привели к тому, что Россия в итоге сделала ставку на других магнатов, противостоявших ему и его партии «Фамилия». Под прикрытием российских войск для защиты прежнего строя Речи Посполитой в 1767 году была создана Радомская конфедерация.

Кароль Станислав «Пане Коханку» и его отец Михаил Казимир «Рыбонька» Радзивиллы. На шее Кароля Станислава висит знак ордена святого Андрея Первозванного. Фото: Wikimedia Commons

Маршалок этой конфедерации Кароль Станислав Радзивилл «Пане Коханку» также получил от России орден святого Андрея Первозванного. Пане Коханку был главным конкурентом «пророссийского» Понятовского за трон Речи Посполитой, против его влияния была задействована российская армия, призванная «Фамилией». Но когда новый король начал проводить политику по укреплению власти, Россия переключилась на его бывшего конкурента.

Кстати, в семье Радзивиллов этот орден стал «семейным». Отец Кароля, Михаил Казимир «Рыбонька», который выступал против реформирования анархического строя Речи Посполитой и поддерживал хорошие отношения с властями России, также был удостоен ордена в 1758 году.

В 1772 году произошел первый раздел Речи Посполитой, согласно которому к России отошли Инфлянты и восточные окраины Беларуси. В 1776 году орден получил Александр Михаил Сапега, который при поддержке русского посланника Штакельберга годом ранее занял пост великого канцлера литовского. Спустя два десятилетия он станет маршалком Тарговицкой конфедерации, созданной в интересах России против реформ и новой конституции. Выступление конфедерации закончилось вторым разделом Речи Посполитой.

Александр Михаил Сапега и Людвик Скумин-Тышкевич. Фото: Wikimedia Commons

Большие имения после второго раздела Речи Посполитой получил последний представитель Скумин-Тышкевичей Людвик, который в 1782 году стал консуляром Постоянного Совета, основанного по инициативе российской императрицы Екатерины II. Его состав выбирался по списку, предложенному российской монархиней. В 1787 году за верную службу Людвик Тышкевич получил орден святого Андрея Первозванного.

После присоединения Беларуси орден получали в основном прибывшие российские чиновники, особенно те, кто отличился в репрессиях против местных «мятежников». Например, его получил Николай Новосильцев, который был назначен попечителем Виленского университета и Виленского учебного округа, а в 1823 году возглавил комиссию, расследовавшую тайные организации студентов — филоматов и филаретов. Сотни студентов были привлечены к судебному процессу, десятки осуждены на тюрьму и ссылку, в том числе знаменитые Ян Чечот, Томаш Зан и Адам Мицкевич. Его жестокость в отношении молодых людей во многом ускорила начало восстания 1830 года.

Усмиритель Виленского университета Николай Новосильцев и глава всех католиков империи могилевский архиепископ Станислав Богуш-Сестранцевич, на груди которого знак ордена святого Андрея Первозванного. Фото: Wikimedia Commons

Эту награду за службу на благо империи получали и духовные лица, которые способствовали религиозному миру в российском понимании этого слова. В 1798 году орден получил первый могилевский архиепископ-митрополит, амбициозный Станислав Богуш-Сестранцевич, который с этим титулом стал главой всех католиков Российской империи, можно сказать, «русским Папой». Несмотря на то что большинство католиков проживало на присоединенных во время разделов землях, резиденцию могилевского архиепископа перенесли в Петербург, где она оставалась до самой революции — друзей держи близко, а врагов еще ближе.

Униатский митрополит Иосафат Булгак со знаком ордена святого Андрея Первозванного и Иосиф Семашко. Фото: Wikimedia Commons

Орден святого Андрея Первозванного в 1833 году получил и униатский митрополит киевский Иосафат Булгак, который осудил освободительное восстание против российских властей, что стоило ему авторитета и влияния на белорусских землях. Его преемник, митрополит Иосиф Семашко, получил орден за свою роль в русификации Северо-Западного края, ликвидации унии и присоединении униатов, очень часто насильственным образом, к Русской православной церкви.

Путин и Лукашенко

Личность Лукашенко как нельзя лучше продолжает этот яркий ряд лиц, которые способствовали втягиванию белорусских земель в сферу влияния России и утрате государственного суверенитета. Ордена́рная дипломатия, начатая российскими властями в конце XVIII века, снова стала актуальной в наше время. Впрочем, такая награда становится клеймом для обладателя — от нее нельзя отказаться, а для других она является узнаваемым признаком подданства.

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