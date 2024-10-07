В Пинском районе Renault выехал на встречку и врезался в Lada 7.10.2024, 10:31

Виновник ДТП заявил, что потерял сознание, но экспертиза установила иное.

Авария произошла вечером на 440 километре автодороги М10 Кобрин-Гомель-граница РФ на территории Пинского района. Лоб в лоб столкнулись Renault под управлением 49-летнего жителя Пинска и Lada, за рулем которой находился 38-летний житель Иваново.

В результате ДТП 41-летняя пассажир Lada получила тяжкие телесные повреждения.

Исходя из следовой картины, следователи выяснили, что водитель Renault совершил столкновение, выехав на встречную полосу движения. От удара его машина вылетела в кювет и опрокинулась, а автомобиль российской марки развернуло вокруг своей оси.

«Водитель Renault вину в совершении преступления не признал и в попытке запутать следствие выдвинул версию о том, что во время управления транспортом непосредственно перед аварией его самочувствие резко ухудшилось и он потерял сознание», — сообщили в СК.

Для проверки его доводов назначили исследование с привлечением специалистов. Согласно заключению судебной амбулаторной комплексной психолого-психиатрической и судебно-медицинской экспертиз «объективных признаков и оснований к внезапной потере сознания у обвиняемого не установлено».

«Кроме того, очевидцы ДТП в ходе допросов пояснили, что сразу после аварии общались с обвиняемым и на самочувствие он не жаловался. Выбывавшие на место происшествия врачи бригады скорой медицинской помощи также подтвердили, что обвиняемый отрицал факт потери сознания», — уточнили в СК.

В итоге следователи заключили, что водитель Renault «проявил преступную небрежность, невнимательность и неосмотрительность, управлял транспортом в утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, и не позволяющем надлежащим образом контролировать дорожную обстановку».

«В результате он беспричинно выехал на полосу встречного направления движения и совершил лобовое столкновение», — сообщили в СК.

49-летнему жителю Пинска предъявили обвинение по ч.2 ст. 317 УК (Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). Санкция статьи предусматривает исправработы, ограничение свободы или до пяти лет колонии.

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