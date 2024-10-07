Святослав Киселев: Белорусские спортсмены кардинально изменили свою жизнь 7.10.2024, 10:50

1,002

детский лагерь «Sport&Fun» в Сопоте

Известный спортивный менеджер рассказал, как в эмиграции не терять связь с Беларусью.

Бывший генеральный менеджер национальной сборной по хоккею Святослав Киселев теперь живет в польском Сопоте и активно участвует в жизни диаспоры. Он помогает проводить спортивные мероприятия, которые объединяют белорусов Польши.

Среди них — ежегодный детский лагерь «Sport&Fun» в Сопоте. Также — музыкально-спортивный фестиваль «Братэрства свабоды», прошедший во Вроцлаве.

Сайт Charter97.org поговорил со Святославом о его участии в этих мероприятиях:

— Визит на спортивно-музыкальный фэст, который прошел во Вроцлаве 29 сентября, стал уже четвертым для меня в этот город с момента переезда в Польшу моей семьи летом 2023. Ранее мне довелось принять там участие в празднованиях Ивана Купала, культурном мероприятии более камерного типа, а также дважды играл в волейбол с местной диаспорой белорусов. Год назад, в конце прошлого сентября, ребята проводили спортивное мероприятие, которое, наверное, можно сказать, и стало прототипом для последнего фестиваля.

У меня были определенные ожидания от поездки, и полученные эмоции их полностью оправдали. Я уже знаю многих, у нас сложились приятельские отношения, и мы не раз пересекались на спортивных и других площадках для встреч белорусов. К слову, участники «Спортивного Вроцлава» дважды приезжали и в Сопот для участия в подобных турнирах, которые проводились в рамках детского летнего лагеря «Sport and Fun».

детский лагерь «Sport&Fun» в Сопоте

Приятно отметить, что формат воскресного мероприятия был расширен по сравнению с прошлым годом, и не только количественно, но и качественно — по национальному признаку. И в спортивной, и в музыкальной части приняли участие как представители белорусской и украинской диаспор, так и сами поляки. Это говорит об интересе к инициативам, которые организуют белорусы, идеей которых остается подчеркнуть общность культуры и истории наших народов.

В итоге — только положительные эмоции. Пусть не все могут победить в спорте, но такие события помогают людям общаться, сплачивают и укрепляют связи — как между белорусами, так и с другими диаспорами.

— В преддверии фестиваля прошла встреча с белорусами. Что сегодня волнует людей?

— У людей болит по-прежнему все то же самое, их беспокоит и ситуация в родной стране, и уже личная судьба в этом контексте: когда они смогут вернуться, каким образом, какой может быть трансформационный период. Плюс была цель настроить среди людей, пришедших на эту встречу, дополнительные горизонтальные связи, узнать, как белорусы могли бы еще больше укреплять между собой взаимодействие и вырабатывать какие-то решения без дополнительного указания или руководства со стороны кого-либо.

Это как раз то, что подразумевается под гражданскими инициативами. Все, конечно, понимают, что большинство вопросов решается политиками, но на этой встрече люди пытались найти решение, как граждане могли бы больше влиять на происходящие процессы на нижнем, но в то же время очень важном фундаментальном уровне.

детский лагерь «Sport&Fun» в Сопоте

— Вы активно помогаете в организации детского лагеря на Балтике «Sport&Fun». Как пришла идея этого мероприятия?

— Идея сформировалась из нескольких факторов. Во-первых, у меня есть достаточно большой опыт в управлении спортивными проектами, в том числе в организации специализированных детских спортивных лагерей. Раньше это были хоккейные лагеря в Беларуси, России и США. После 2020 года у меня выстроились достаточно доверительные отношения со многими «свободными спортсменами» и из других видов, которые сейчас вынуждено живут за пределами Беларуси. Среди них такие люди, как Александра Герасименя, Степан Попов, Иван Ганин, Андрей Кравченко, Артур Удрис и другие.

Как и все честные и смелые белорусы, эти люди пожертвовали многим и в результате были вынуждены кардинально изменить свою жизнь. При этом никто не сможет обесценить их спортивные достижения, и, я считаю, что важно постараться сохранить их как специалистов и лидеров в своей области.

Ну и третья причина — летом 2023 году мы с семьей переезжали из США в Польшу. За год до этого мы посещали Европу в поисках нового места для жизни – изучали жилищные условия, сравнивали уровень жизни, профессиональные возможности для меня и супруги, а также, где будут оптимальные условия для развития детей. В том числе они посещали различные летние лагеря, и тогда я осознал, что смогу сделать лучше, учитывая свой опыт и знакомства с профессионалами. Более того, надо было планировать досуг для своих детей на лето 2023.

детский лагерь «Sport&Fun» в Сопоте

Еще находясь в США, я сформировал концепцию, прикинул варианты с местом проведения и предложил идею Степану и Александре. Основной акцент в проекте был сделан на плавание, но я считал важным аспектом всестороннее развитие, для этого требовалось дополнить активностями вне бассейна — общую физподготовку, координацию. Степан казался идеальным кандидатом: он не только отличный специалист, но и невероятно позитивный человек. Позже выяснилось, что он очень здорово ладит и с детьми, а воспитанники его просто обожают.

Кроме спорта, хотелось добавить и образовательную составляющую. В прошлом году нашими гостями были Денис Дудинский, который делился опытом путешествий и познания мира, Андрусь Такинданг вместе с Валерией Володько представили вниманию участников лагеря интерактивный музыкальный спектакль на белорусском языке. Надеюсь, что такие моменты помогают сохранить национальный элемент.

В этом году у нас в лагере принял участие сын Тимофея Акудовича, а сам Тимофей согласился провести для детей историческую лекцию-викторину. Мы продолжаем развиваться в этом направлении — идей много, мы всегда готовы прислушаться к советам со стороны. Количество участников в этом году практически удвоилось по сравнению с 2023 годом, отдельно было приятно отметить, что и в старшей возрастной группе увеличилось количество участников. Мы также ставим перед собой задачу отвлечь ребят от приставок и телефонов, заинтересовав их спортом и активным образом жизни.

Вдохновляет и географический охват, среди участников лагеря были даже ребята из США, Литвы, России. Польша представлена многими регионами — были дети из Кракова, Вроцлава, Варшавы, ну и, естественно, большая часть из Труймяста, это агломерат, в который входит Гданьск, Сопот, Гдыня. И все это наши белорусы, которые готовы ехать очень из далека для того, чтобы у их детей была возможность поучиться секретам плавания у Александры. Сами родители тоже знакомятся между собой, в этом году приняли участие своей командой в волейбольном турнире и просят, чтобы мы продолжали начатое и еще больше вовлекали их в спортивную программу нашего проекта. Признаюсь, это очень вдохновляет!

детский лагерь «Sport&Fun» в Сопоте

— Как сегодня объединяться белорусам, которые живут за границей, покинули страну, как не терять связь с нашей страной?

— У меня такого рецепта нет, потому что я осознаю, что часть связей действительно теряется. И для меня в том числе. Невозможно откровенно общаться с близкими и единомышленниками, оставшимися в Беларуси и прежде всего из-за опасений за их безопасность.

Конечно, нарушаются и бытовые связи — работа, учеба, жизнь постепенно перемещается сюда, в новое место. Это очевидно. Но контакт с Беларусью можно и нужно поддерживать на другом уровне — через культуру, язык, через инициативы, которые организуются белорусами за границей. Это будет продолжать нас связывать эмоционально.

Лично для меня, как и для многих, главный фокус сейчас — ситуация с политическими заключенными. Эта тема поднимается на каждой встрече, и мы все за этим следим. Преследования, аресты, давление на людей — это наша общая боль. В остальном, как говорится, сколько тракторов они там продают — это далеко от реальных интересов тех, кто был вынужден покинуть страну.

Мне бы очень хотелось, чтобы белорусы новой волны эмиграции сначала смогли стабильно встать на ноги на новом месте. Когда люди почувствуют себя увереннее, появятся силы и идеи для того, чтобы еще больше поддерживать свою страну, помнить ее и любить.

Я понимаю, через что прошли многие, это тяжело, и отойти от этого непросто. Но нужно сосредоточиться на обустройстве новой жизни. Я это могу сказать по своему опыту: мы с семьей почти два года прожили в США, активно взаимодействовали с белорусскими диаспорами, там также много моих друзей, которые переехали более 20 лет назад. Белорусы в Северной Америке — США и Канаде — прошли этап адаптации, успешно интегрировались в новое общество, теперь чувствуют себя уверенно и естественно могут больше помогать. Самое главное, что для большинства из них Беларусь остается родной и любимой.

детский лагерь «Sport&Fun» в Сопоте

Но здесь, в Европе, ситуация сложнее. Вижу, как людям тяжело. Есть конкуренция, постоянные разногласия, которые добавляют токсичности и только ухудшают положение. Это усугубляет и без того непростую ситуацию в быту.

Достаточно часто звучит вопрос вопрос о национальном примирении, и я уверен, что он будет стоять остро, когда в Беларуси изменится ситуация. Сейчас очевидно выделены два основных лагеря, и даже те, кто не принимал непосредственного участия в репрессиях, а хотя бы стоя слушали «Балладу о диктаторе», все равно останутся непростыми для восприятия другой стороной. Но, на мой взгляд, важно понимать, что в первую очередь примирение, компромисс и стремление к устранению необоснованной конкуренции необходимы в рядах продемократической части белорусов.

детский лагерь «Sport&Fun» в Сопоте

детский лагерь «Sport&Fun» в Сопоте

детский лагерь «Sport&Fun» в Сопоте

детский лагерь «Sport&Fun» в Сопоте

детский лагерь «Sport&Fun» в Сопоте

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com