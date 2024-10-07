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«Самые дорогие продал за 1000 рублей»

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  • 7.10.2024, 15:47
  • 4,094
«Самые дорогие продал за 1000 рублей»

Дизайнер из Минска делает перевернутые джинсы и сводит с ума TikTok.

Находка дня из соцсетей: возможно, самые необычные джинсы из всех, что вы когда-нибудь видели. Аккаунт mladeneclove выкладывает тиктоки, в которых модели позируют в широченных штанах, сшитых из нескольких разных пар, перевернутых вверх ногами. Ролики сопровождаются провокационными подписями:

«Я молодой дизайнер из Беларуси, стоит ли мне продолжать делать одежду?» Что отвечают — сами можете догадаться. А кроме «базовых» джинсов есть еще и ультраклеши с нашитыми прямо на них детскими комбинезонами и игрушками, что совсем уж взрывает голову.

Onlíner расспросил того самого молодого дизайнера о том, как он все это придумывает и кому продает.

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Создателя бренда Mladenec зовут Петр, ему 21 год. С девятого класса парень занимался перепродажей одежды, а собственную решил делать больше двух лет назад — после того, как отчислился из колледжа и поработал на мебельном заводе. Все началось практически случайно — и как раз с тех самых «детских» вещей.

— Зашел я как-то в секонд-хенд, и мой взгляд почему-то упал на полки с детскими вещами. Они мне показались очень милыми, а еще понравились дизайн и материал. В итоге я закупил детских вещей и просто пришил их ко взрослым шмоткам. Так получились первая одежда в моем собственном стиле. И только потом я узнал, что есть такое направление, как kidcore — буквально детская эстетика.

Петя признается, что шьет одежду не сам: первые вещи создавались руками мамы и знакомых. Сейчас минчанин работает с женщиной по имени Нелли, которая полностью отвечает за весь пошив бренда — причем на основной работе, что интересно, она психолог с 25-летним стажем. Молодой человек же отвечает за дизайн, концепцию и продажи.

— Я всегда старался придумывать что-то новое и необычное. Тех же вещей в kidcore-стиле, похожих на мои, я больше не встречал ни у кого. Ну а идею с перевернутыми джинсами, пусть саму по себе и не новую, я просто возвел в абсолют: именно такого кроя и ремней внизу калошей я тоже раньше нигде не видел. Их я тоже, кстати, начал делать абсолютно случайно: однажды выложил такие в TikTok, просто «чистые» джинсы, без всяких детских нашивочек. Аудитории понравилось, и я такой: «Опа, значит, продолжаем».

Сейчас у бренда Mladenec две основные линейки джинс. Это «даблклеши» и «четверные клеши». На одни двойные уходят три пары обычных джинс: одна — на основу, еще две — на перевернутые калоши. На четверные нужно пять джинс: в них каждая калоша сшита из двух цельных пар.

Дизайнер рассказывает, что штаны, которые сейчас периодически вирусятся в соцсетях, впервые попробовал делать еще в 2021 году — и только сейчас, когда в моде постепенно начали стираться грани актуальных стилей, его идеи более-менее стали понимать. Хотя, понятное дело, тысячи комментариев под роликами с безумного вида одеждой все еще проходят в диапазоне от «в таком стыдно даже в огород выйти» до «коллаборация колхоза и ***** [ерунды]». В то же время еще столько же людей защищает новаторскую одежду Пети: мол, если бы что-то такое показал модный дом Balenciaga, раскупили бы мигом за тысячи долларов.

Собственно, главный вопрос: покупает ли кто-то и за сколько? Петя говорит, что все джинсы, которые можно увидеть в TikTok-аккаунте, уже проданы. Новые пары тоже раскупают быстро, по словам парня, он «порой не успевает их делать». За это дизайнер благодарит в том числе и хейтеров, которые своими комментариями продвигают ролики нужной аудитории.

— Я до сих пор не определился, в каком сегменте я хочу работать: в дешевом, среднем или люксовом. Но над этим я буду думать потом — пока что просто делаю и продаю. Средний прайс на мои вещи — 300 рублей. Самые дорогие джинсы продал за 1000 рублей — это были штаны с динозаврами. Огромные, с хвостом и кучей нашивок. Очень крутая и сложная работа.

@mladeneclove #baggyjeans #balenciaga #sk8 #kidcore ♬ MONTAGEM VOZES PROFUNDAS (Super Slowed) - DJ MAXZZ & DJ JL3 DA ZN & DJ CD 011

Для всех, кто еще не готов носить эпатажные джинсы, у бренда есть и более приземленный стритвир: лонгсливы, футболки, худи. Одной из них, например, недавно хвасталась скандальная певица Hofmannita. Петя рассказывает, что старается делать универсальный оверсайз — сам парень ростом 195 сантиметров и раньше подолгу не мог найти на свои параметры что-то стильное. Во многом это и побудило его начать делать собственные вещи — в том числе для других высоких людей.

Отдельная история — с названием и логотипом. Последний по концепции чем-то напоминает идею знаменитых Bearbrick, которые могут подстраиваться под любой бренд, образ и медийную личность — что открывает большой простор для возможных коллабораций.

— Логотип получился так: я просто сфотографировал пластиковую куклу и обвел ее в фотошопе. Этот пупс или младенец отражает мой внутренний мир: я по жизни простой, почти как младенец, который только появился на свет. Чистый, светлый человечек, который просто живет и радуется, и его мозг еще не засорен навязанными убеждениями. Цветочек на щеке — отсылка к трем годам моего вегетарианства и веганства. Я до конца еще в этом вопросе не определился, но сам символ просто выглядит круто.

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