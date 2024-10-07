ВСУ уничтожили грузовик, аэропорт и миномет россиян на Бахмутском направлении
7.10.2024, 20:07
Видео.
На Бахмутском направлении воины 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады дронами-камикадзе уничтожили грузовик, аэропорт и миномет противника. Также бойцы нанесены поражения по фортификациям и укрытию вражеской пехоты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы наших бойцов опубликована в соцсетях.
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