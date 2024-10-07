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ВСУ уничтожили грузовик, аэропорт и миномет россиян на Бахмутском направлении

  • 7.10.2024, 20:07
ВСУ уничтожили грузовик, аэропорт и миномет россиян на Бахмутском направлении

Видео.

На Бахмутском направлении воины 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады дронами-камикадзе уничтожили грузовик, аэропорт и миномет противника. Также бойцы нанесены поражения по фортификациям и укрытию вражеской пехоты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы наших бойцов опубликована в соцсетях.

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