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Йемен нанес ракетный удар по Израилю

  • 7.10.2024, 20:26
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Йемен нанес ракетный удар по Израилю

Обломки упали недалеко от Иерусалима.

В понедельник, 7 октября, в израильском городе Бейт-Шемеш произошел пожар, спровоцированный перехватом ракеты, которая была выпущена из Йемена.

Об этом сообщает The Times of Israel.

На кадрах, опубликованных местным телеканалом Kan, видно, что горит тротуар.

Местное новостное издание Beit Shemesh Hadashot сообщает, что мэр Шмулик Гринберг направляется на место происшествия.

Превдарительно, пожар вспыхнул в Бейт-Шемеше после того, как ЦАХАЛ сбил ракету класса «земля-земля» из Йемена.

Город Бейт-Шемеше находится в 13 километрах от Иерусалима.

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