«Есть два сценария по Лукашенко, которые обговаривают в Украине» 2 8.10.2024, 14:12

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Максим Плешко

Один из них озвучил украинский депутат.

Во время одной из панелей Форума депутат Верховной Рады Украины, соруководитель межфракционного депутатского объединения «За деколонизацию России» Олег Дунда, высказал мнение, что только на территории Украины в войне с Россией не победить. Также украинский депутат заявил, что ВСУ должны зайти на территорию Беларуси.

Что стоит за этим заявлением? Об этом сайт Charter97.org поговорил с кандидатом философских наук, руководителем украинского Центра белорусских коммуникаций Максимом Плешко:

— Заявление Олега Дунды — настоящая «атомная бомба» в российском и белорусском медиапространствах. С российским все понятно — там не хотят терять свою колонию, гибридно оккупированную через Лукашенко. А почему такой эффект был в белорусском информационном поле? Потому что есть спрос на эту идею. Олег Дунда высказал то, о чем говорят сотни тысяч белорусов. Он сказал то, о чем мечтают белорусские добровольцы.

Два с половиной года они ждали этого заявления. Поэтому была такая сильная реакция.

Давайте обобщим. Первое, нельзя сказать, что это заявление со стороны уполномоченного украинского чиновника. Олег Дунда — депутат, политик, он может позволить себе некоторое вольнодумство. Однако депутат правящей партии «Слуга народа».

Поэтому первый вывод — на эту идею есть спрос. Она живет в умах тысяч людей, ее обговаривают на кухнях.

Также он говорит, что Украине не нужна «оккупационная операция». В ней должны принимать участие белорусские добровольцы и оппозиция. Это абсолютно входит в украинскую стратегию и видение ситуации в Беларуси. Я постоянно говорю о том, что стратегический интерес Украины — свободная белорусская нация, находящаяся в союзнических отношениях с украинцами.

Второй вывод — это будет помощь белорусскому народу в освобождении страны. Подчеркну, мы говорим про теоретические сценарии. Возможен ли он сегодня? Вряд ли. При правильной стратегической подготовке — вполне возможен. Если говорить об украинском экспертном сообществе, то это один из сценариев, который обсуждается. Есть вариант, что Лукашенко как-то добровольно пойдет на уступки, второй вариант — силовой. Эти модели обговариваются.

Защитит ли Путин Лукашенко в этой ситуации? Путин себя не может защитить, операция ВСУ в Курской области это показывает. Лукашенко это понимает и нервничает.

Что касается Украины, она заинтересована в стабильности на северной границе. Однако есть и силы, и средства для того, чтобы реагировать на те или иные вызовы и провокация.

— Известный американский историк Юрий Фельштинский считает, что освобождение Беларуси — одно из условий поражения России. Похожего мнения придерживает украинский дипломат Роман Бессмертный, который называет Крым и Беларусь — болевыми точками режима Путина. Как вы считаете, какой будет очередность: или поражение России приведет к освобождению Беларуси, или смена режима в Минске запустит процесс изменений в РФ?

— Полностью согласен с идеей Юрия Фельштинского. Наш экспертный центр постоянно напоминает украинским политикам о чрезвычайной геополитической значимости Беларуси для безопасности Украины и всей Центрально-Восточной Европы. Беларусь — балкон, через который Путин атаковал Киев. У нас с вами — 1084 километра границы. Почти весь наш север — это граница с Беларусью. Поэтому для нас стратегически важно иметь там предсказуемого соседа. Для стран Балтии и Польши — также.

Что касается последовательности изменений — мы привыкли говорить о том, что «режим Путина ослабнет, посыпется, тогда появится окно возможностей для белорусов». Для меня это новый интересный подход, что Беларусь и Крым — болевые точки для Кремля.

Это действительно интересный сценарий, который можно взять за основу.

— Может ли вопрос изменений в Беларуси стать предметом разговора во время каких-то мирных переговоров?

— У меня нет доступа к планам мира и переговорам с НАТО, но как эксперту и человеку, который интересуется геополитикой, очевидно, что Беларусь имеет ключевое значение с точки зрения безопасности. Поэтому Беларусь однозначно будет обсуждаться в случае мирных переговоров.

Однако ситуация очень динамичная. Поэтому важно, чтобы белорусы были готовы к переменам. И Украина, и Запад ждут, что белорусы будут субъектом в этих событиях. Поэтому и со стороны белорусской оппозиции идет сегодня посыл военным и чиновникам, что если они не запятнаны кровью, они могут еще остаться на своих должностях. Идет коммуникация с представителями номенклатуры.

У нас есть точное понимание, что ни военные, ни простые белорусы не пойдут умирать за Лукашенко. В диктаторе заинтересовано лишь самое близкое окружение, которое замазано кровью.

Украинцы и белорусы — самые близкие народы. Оба наших народа заинтересованы в том, чтобы мы существовали дальше. Ведь белорусская нация — фактор безопасности для нас. А если Украина выстоит и победит — это поможет переменам в Беларуси. Такая же ситуация и с литовцами, и с поляками. Поэтому, дорогие друзья, набирайтесь «белорусскости» и готовьтесь. В «час Х» будет нужен ваш выход на сцену истории.

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