Ученые: Многие «айфонщики» смотрят свысока на пользователей Android

Ученые: Многие «айфонщики» смотрят свысока на пользователей Android6
- 8.10.2024, 17:55
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Как выбор смартфона влияет на личную жизнь и социальные связи.
Издание The New York Post поделилось любопытным исследованием, посвященным пользователям смартфонов iPhone и Android. Исследование провела компания All About Cookies, которая захотела выяснить, как предпочтение определенного бренда сказывается на личной жизни и социальных связях.
Так, 22% владельцев iPhone признались, что смотрят на владельцев Android-устройств свысока, а более 23% ни за что не стали бы встречаться с такими людьми. О нежелании заводить романтические отношения с человеком с «андроидом» заявил 31% мужчин и 16% женщин.
Исследование All About Cookies также выявило, что 52% тех, кто предпочитает Android, подвергались насмешкам из-за своих устройств, а 36% – серьезному осуждению. Около 30% опрошенных даже подумывают перейти с Android на iOS, лишь бы над ними больше не подшучивали.
Комментируя результаты исследования, NY Post отметили, что дискриминация по гаджетам и брендам – это до сих пор проблема. Что говорить, даже если сама Googlе не раз обвиняла Apple в травле владельцев Android из-за цвета сообщений.
В свежем отчете аналитиков из CIRP говорилось, что число пользователей Android, переходящих на iPhone, достигло 5-летнего максимума. При этом, чаще всего пользователи делают свой выбор в пользу старых iPhone 13, 14 и SE, игнорируя 15-ю линейку.