Спикерка уехала, а цирк остался 14 Наталья Радина

15.05.2025, 12:00

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На фото: Анжелика Мельникова, Павел Латушко, Светлана Тихановская

Вместо «бизнесвумен» КС будет представлять лукашенковский чиновник.

За позором так называемого «координационного совета» и бегством его спикерки Анжелики Мельниковой я наблюдала с иронией. Мне было ясно с самого начала, что этот бездарный и фальшивый проект провалится. Еще год назад я писала, насколько это нелепая структура, которая не имеет права представлять демократическую оппозицию Беларуси. Напомню, что в интернет-выборах этого псевдосовета приняли участие всего 6 700 человек из 7 миллионов белорусских избирателей. Было понятно, что этот поезд идет в тупик и столкновение с реальностью неизбежно.

Но часть участников фейкового КС (за исключением, пожалуй, немногих обманутых романтиков) пошли туда в надежде получить финансовую помощь для своих локальных проектов. Их не интересовала реальная работа на страну и хоть какой-то результат.

Однако ожидания не оправдались. Еще раньше узкая группа лиц решила монополизировать и переключить на себя распределение огромной материальной помощи, измеряемой десятками миллионов долларов и евро, которую западные фонды выделяют на поддержку демократических сил и гражданского общества Беларуси. Куда и как распределялись деньги неясно.

Фамилии этого узкого круга известны: Светлана Тихановская, Павел Латушко, Франак Вячерка, Анжелика Мельникова, Андрей Егоров и другие. Ранее в этой невероятной кампании была еще вконец опозорившаяся Ольга Ковалькова. Для осуществления этой задачи им понадобилась ширма в виде координирующего центра и «протопарламента».

В медиа появлялась информация, что «координационный совет» существенно влиял на распределение помощи со стороны правительств ЕС и США для белорусов.

Гнойник вскрылся с исчезновением спикерки. Анжелика Мельникова исчезла со 150 тысячами евро, выделенными западными партнерами ее фонду на деятельность КС и других NGO.

Журналистские попытки расследования бегства Мельниковой раскрыли подробности ее роскошной жизни в Варшаве, дорогой квартире, постоянным и многократным поездкам на отдых в Шри-Ланку, Кубу и Арабские Эмираты. Связи с диктаторской Беларусью она при этом не теряла: туда регулярно ездил ее муж с общими детьми, в экзотических странах проходили встречи с загадочными белорусскими мужчинами спортивного телосложения, которым был запрещен въезд в Европейских союз.

Некоторые медиа озвучивали версию, что Мельникова либо изначально работала на белорусские спецслужбы, либо была завербована в последнее время. Никакого отношения к оппозиции Анжелика в своей жизни отношения не имела. В «политику» ее пропихнул и поставил во главе «координационного совета» никто иной как бывший министр, посол и многолетний служака лукашенковского режима Павел Латушко, сейчас заместитель Светланы Тихановской в «переходном кабинете». К самому Латушко у меня нет никакого доверия: чиновник 25 лет проработал на диктатора, а после увольнения в 2020 году свободно выехал из Беларуси, чтобы впоследствии примкнуть к вывезенной КГБ в Литву Тихановской.

Эта троица — Тихановская, Латушко, Мельникова — постоянно постила фотографии с лидерами европейских стран и селебрити. Сейчас Тихановская молчит, Латушко путается в показаниях, а по имиджу демократической оппозиции нанесен чувствительный удар. Белорусы разочарованы и не понимают, чем эти «вожди» отличаются от Лукашенко.

Как сказано в Библии, «не сотвори себе кумира». Считать этих персонажей лидерами могли лишь неискушенные в политике люди, плохо знающие историю страны. У подавляющего большинства белорусов на этих псевдоппозицинеров давно открылись глаза. О том, что авторитета у них уже нет, как раз и свидетельствовало ничтожное количество голосовавших за так называемый «координационный совет».

Но цирк продолжается. Вместо «бизнесвумен» Мельниковой представлять белорусскую оппозицию фактически назначили бывшего лукашенковского областного чиновника Артем Брухана. Конкурентом его выступал бизнесмен Александр Кнырович, который до 2021 года отбывал наказание в белорусской колонии по обвинению в даче взятки и неуплате налогов. Оба персонажа никакого отношения к белорусскому Сопротивлению и оппозиции никогда не имели.

И теперь уже не Мельникова, а Брухан будет фотографироваться вместе с Тихановской и Латушко, представляя «переходную власть» и одновременно влияя на распределение многомиллионных финансовых потоков.

Однако история уже превратилась в фарс. Над «переходными деятелями» белорусы смеются уже не меньше, чем над Лукашенко.

Наталья Радина, главный редактор сайта Charter97.org

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