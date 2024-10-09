В Беларуси запретили продавать российский энергетик

В Беларуси запретили продавать российский энергетик2
- 9.10.2024, 17:04
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Энергетик Target российского производства внесен в реестр опасной продукции, составляемый Госстандартом. Его запрещено ввозить и продавать в Беларуси, пишет «Зеркало».
Энергетик «Таргет», произведенный подмосковной фирмой «Бочкари-Раменское», запретили к ввозу и продаже в Беларуси из-за несоответствия техрегламентам — при его производстве использована «пищевая добавка антиокислитель бутилгидроксианизол, недопустимая для данного вида продукции».
Причем этот антиоксидант и консервант под обозначением Е320 был указан в составе напитка.
Из новинок съедобной «запрещенки» в реестре есть еще и китайский сушеный кумкват с сахаром. В нем слишком много консерванта диоксида серы, а также присутствует не указанная производителем сорбиновая кислота, кроме того, есть превышения по красителям понсо и тартразину.
Также в реестр попала и российская пастила со вкусом манго фабрики «Жако» из Кабардино-Балкарии. В ней тоже есть сорбиновая кислота, которой в составе быть не должно, и превышено содержание диоксида серы.
Запреты по данным продуктам вступают в силу с 10 октября.