закрыть
9 октября 2024, среда, 18:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси запретили продавать российский энергетик

2
  • 9.10.2024, 17:04
  • 2,086
В Беларуси запретили продавать российский энергетик

Возможно, вы его пробовали.

Энергетик Target российского производства внесен в реестр опасной продукции, составляемый Госстандартом. Его запрещено ввозить и продавать в Беларуси, пишет «Зеркало».

Энергетик «Таргет», произведенный подмосковной фирмой «Бочкари-Раменское», запретили к ввозу и продаже в Беларуси из-за несоответствия техрегламентам — при его производстве использована «пищевая добавка антиокислитель бутилгидроксианизол, недопустимая для данного вида продукции».

Причем этот антиоксидант и консервант под обозначением Е320 был указан в составе напитка.

Из новинок съедобной «запрещенки» в реестре есть еще и китайский сушеный кумкват с сахаром. В нем слишком много консерванта диоксида серы, а также присутствует не указанная производителем сорбиновая кислота, кроме того, есть превышения по красителям понсо и тартразину.

Также в реестр попала и российская пастила со вкусом манго фабрики «Жако» из Кабардино-Балкарии. В ней тоже есть сорбиновая кислота, которой в составе быть не должно, и превышено содержание диоксида серы.

Запреты по данным продуктам вступают в силу с 10 октября.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина
Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип