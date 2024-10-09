Лукашенко будут хоронить в Москве? 5 9.10.2024, 17:40

7,436

Политолог обратил внимание на интересную деталь.

Сегодня, 9 октября, Путин наградил Лукашенко орденом святого апостола Андрея Первозванного.

«За выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, укреплении дружественных связей между российским и белорусским народами, а также за большой личный вклад в создание и эффективную деятельность cоюзного государства», — говорится в обосновании награды.

Политолог Дмитрий Болкунец обратил внимание на интересную деталь в связи с этой наградой.

«После смерти награжденного госнаграды хранятся у его родственников, в случае отсутствия родственников награды возвращаются государству.

По закону о дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Россией кавалеры ордена могут рассчитывать на 415-процентную прибавку к социальной пенсии.

Кроме того, кавалеры ордена могут быть похоронены на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах», — пишет политолог.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com