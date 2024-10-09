Лукашенко будут хоронить в Москве?5
- 9.10.2024, 17:40
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Политолог обратил внимание на интересную деталь.
Сегодня, 9 октября, Путин наградил Лукашенко орденом святого апостола Андрея Первозванного.
«За выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, укреплении дружественных связей между российским и белорусским народами, а также за большой личный вклад в создание и эффективную деятельность cоюзного государства», — говорится в обосновании награды.
Политолог Дмитрий Болкунец обратил внимание на интересную деталь в связи с этой наградой.
«После смерти награжденного госнаграды хранятся у его родственников, в случае отсутствия родственников награды возвращаются государству.
По закону о дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Россией кавалеры ордена могут рассчитывать на 415-процентную прибавку к социальной пенсии.
Кроме того, кавалеры ордена могут быть похоронены на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах», — пишет политолог.